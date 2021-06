Springer está de regreso

La estrella de los Azulejos promete ayudar al equipo

El jardinero George Springer regresó a la alineación de los Azulejos de Toronto en su quinto juego este año, y esta vez espera quedarse por más tiempo.

El tres veces All-Star comenzó el año en la lista de lesionados debido a una distensión del cuádriceps. Jugó en cuatro partidos después de regresar a fines de abril a la lista de lesionados.

“La última vez me sentí bien. Esta vez me siento muy bien”, dijo después de completar una asignación de rehabilitación y unirse a los Azulejos para el inicio de su serie de dos juegos en Miami. “Estoy emocionado de estar en la posición en la que estoy ahora. Me siento como yo mismo”.

El mánager Charlie Montoyo llamó a Springer como “uno de los mejores jugadores del béisbol”.

Springer, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2017 para Houston, firmó un contrato de seis años y 150 millones con los Azulejos la última temporada baja.

Dijo que batear quinto está bien para él, pero perderse 66 de los primeros 70 juegos de Toronto fue “brutal”.

Springer conectó 174 jonrones en siete temporadas con Houston, incluidos 39 en 2019.

“Me he perdido un tiempo bastante significativo”, dijo. “No quiero poner ninguna expectativa en mí mismo, excepto que le debo a este equipo, a esta organización, a los fans, jugar tan duro como pueda todos los días. Y eso es lo que haré”.—AP