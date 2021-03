Springer se lesiona a días del Opening Day

Sufre un esguince y es duda para jugar en el inicio

El estelar jardinero de los Azulejos George Springer ha sido diagnosticado con un esguince de Grado 2 en el oblicuo izquierdo, según anunció el gerente general de los Azulejos Ross Atkins.

Inicialmente, Springer había estado lidiando con rigidez en el área, pero producto a la inflamación los Azulejos hicieron que se realizara una resonancia magnética. No se espera que juegue en los próximos días y la organización anticipa tener un panorama más claro en “cuatro o cinco” días.

“Sus síntomas son con movimientos de béisbol. Eso es alentador”, dijo Atkins. “Somos optimistas con que, gracias a su fuerza y rango de movimiento, especialmente los de rotación, pueda jugar béisbol pronto”.

La buena noticias para los Azulejos es que no suena como un problema que pueda afectar a largo plazo a Springer. Todo llega un día después de que Atkins dijera que es “muy probable” que el cerrador Kirby Yates se pierda toda la temporada producto a la cirugía Tommy John.

A días del Día Inaugural ante los Yanquis, los Azulejos utilizarán este tiempo para ser cuidadosos con Springer y evaluar los tratamientos.

“Está extremadamente motivado y dispuesto a estar listo para el Día Inaugural”, dijo Atkins. “Imagino que tendríamos que quitarle esa decisión de sus manos para que no juegue. Estaremos abiertos ante la aproximación de la fecha. No puedo reiterar lo suficiente que el hecho de que no haya perdido fuerza o rango de movimiento es extremadamente alentador”.—MLB