Stroman arriba a Queens

El derecho llega a los Mets en canje con los Azulejos

Los Azulejos de Toronto canjearon al lanzador Marcus Stroman y consideraciones de efectivo a los Mets de New York a cambio de los prospectos Anthony Kay y Simeon Woods Richardson, ambos pítchers.

Keith Law, de “ESPN”, tenía a Kay y Woods-Richardson clasificados como los prospectos No. 6 y No. 7 en el sistema de los Mets antes de la temporada.

El plan para los Mets es no cambiar a Stroman, dijeron fuentes a Jeff Passan, de “ESPN”. Es poco probable que el equipo firme al lanzador Zack Wheeler a una extensión y existe una gran probabilidad de que Nueva York negocie al menos a Wheeler o al también abridor Noah Syndergaard.

Stroman, seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas esta temporada, tiene marca de 6-11 en 21 aperturas con una efectividad de 2.96. El lanzador de 28 años, quien principalmente es un pítcher que obliga a pegar muchas rolas, tiene el tercer porcentaje más bajo de jonrones aceptados (1.9 por ciento) en la Liga Americana.

Los Mets, sin embargo, han convertido solo el 71 por ciento de las rolas en outs esta temporada, la peor tasa en Grandes Ligas.

Stroman, tiene efectividad de 2.93 en su carrera y 11 aperturas de calidad en 20 apariciones contra equipos de la Liga Nacional.

“Siempre he sido emocional. Siento que he tenido un muy buen paso como azulejo”, dijo el feroz derecho después del juego de ayer, que Toronto perdió 10-9 ante Tampa Bay. “No ha habido voluntad de la oficina principal para firmarme, así que simplemente lo he aceptado y estoy listo para dominar, donde sea que sea, dominar absolutamente”.

La llegada de Stroman a Nueva York llama la atención principalmente porque era uno de los principales brazos disponibles para los equipos contendientes de cara a los playoffs. Los Mets se ubican a seis juegos del segundo comodín de la Nacional y a 11.5 del liderato divisional.

Pujols logra otra marca

Matt Thaiss conectó su segundo cuadrangular del partido en la parte baja del noveno inning para darles a los Angelinos de Los Ángeles una victoria 5-4 sobre los Orioles de Baltimore.

El dominicano Albert Pujols pegó su jonrón 650 y los Angelinos evitaron ser barridos en casa en una serie de cuatro juegos. El relevista Taylor Cole (1-1) lanzó una entrada y un tercio en blanco para llevarse el triunfo.

Solo seis jugadores en la historia de las Mayores tienen 650 o más vuelacercas.

Schwarber remolca 7

Kyle Schwarber sacudió un grand slam y un cuadrangular de tres carreras para encaminar a los Cachorros de Chicago a un triunfo 11-4 sobre los Cerveceros de Milwaukee, victoria con que evitaron la barrida en la serie de tres encuentros entre dos contendientes de la División Central de la Nacional.

Con un out en la segunda entrada, Schwarber sonó su jonrón con bases llenas a lo profundo del segundo piso de gradas en el jardín derecho al primer lanzamiento del abridor Zach Davies (8-4), para llegar a 23 vuelacercas en la temporada. El toletero volvió a desaparecerle la esférica a Davies en el cuarto capítulo, con un tablazo a la pradera izquierda que colocó la pizarra 7-0.

Después que los Cerveceros redujeron el margen a 7-3 en el quinto episodio, el sencillo al cuadro de Schwarber con dos outs en la sexta mantuvo viva la entrada para que el emergente boricua Víctor Caratini disparara un jonrón de tres anotaciones ante Jeremy Jeffress.

El cervecero Christian Yelich llegó a 16 juegos con al menos un hit.— AP