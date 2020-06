Sulaimán mira al boxeo digital

Contempla que los jueces hagan su trabajo en casa

El Covid-19 dará la oportunidad a la familia del boxeo de innovar en diversos aspectos, y aunque es un proyecto a largo plazo, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, destacó que el jueceo podría ser vía remota, y que incluso puedan trabajar hasta 10 en una sola pelea.

“La naturaleza es rechazar lo tradicional, y no estamos imponiendo nada. Es una propuesta. De aquí a que se lleve al cabo lo veo muy lejano”, ya que es una decisión en la que tienen que ver muchas cosas, dijo.

“Lo hemos estudiado. La pandemia reforzó el concepto”, dijo Mauricio Sulaimán, quien añadió que ante la posibilidad de hacerlos trabajar desde casa, el promotor podría ahorrarse un gasto importante. “Y lo mejor, si podemos meter a siete o diez jueces en una pelea, se logrará la justicia; si ocho de 10 ven ganar a un peleador es contundente, ahora el problema es que son tres y si uno tiene una mala noche…”.

Sulaimán reiteró que el objetivo no es prescindir de los jueces, pues nadie los puede sustituir, pero podrían trabajar de manera diferente y con ello minimizar el personal que debe acudir de manera presencial.

La diferencia no es mucha respecto a cómo se realiza ese trabajo en la actualidad, pues ya han hecho el ejercicio de tener jueces en casa desde hace dos años. “Las peleas las ven por televisión, califican y el resultado, en vez de la tarjeta, llega a un teléfono”, agregó el directivo.

Respecto a las innovaciones, afirmó que podrían surgir patrocinadores particulares para cada pugilista, alguien que les pague un viaje o su sueldo rumbo a una función. “Hay mucha gente a la cual le gusta el box, gente que va a Las Vegas; una propuesta sería que cada quien patrocine a un boxeador. Le pagas la prueba de coronavirus y el sueldo. Hay muchas ideas en la mesa y lo iremos ejecutando”.

Uno de los claros objetivos es no olvidar a los jóvenes prospectos que ahora pelean a cuatro y seis “rounds”, pues el boxeo para ellos es su única fuente de ingreso, y si no tienen oportunidades podrían abandonar el deporte de los puños. “Es momento de recurrir a todas las instancias para que boxeadores de cuatro y seis no mueran, porque si no hay actividad van a tener que cambiar su profesión”, finalizó.