Suspenden a entrenadora por golpear a un caballo durante competencia (vídeo)

TOKIO (AP) — Una entrenadora alemana fue suspendida el sábado tras ser grabada golpeando a un caballo que no cooperaba durante la competición olímpica de pentatlón moderno femenino.

Las imágenes de televisión mostraron a Kim Raisner tendida sobre una cerca para golpear al caballo Saint Boy, que se negó a pasar los obstáculos en la ronda de saltos. Esto le costó a la deportista alemana, Annika Schleu, la posibilidad de ganar el oro olímpico.

Clearly the horse is in distress as Annika Schleu of #GER in tears struggling to control him. Then her coach Kim Raisner violated the rules by punching the horse. Coach has now been disqualified from #Tokyo2020. Poor horse. #ModernPentathlon



