Suspenden un año al arquero André Onana por dopaje (Fotos)

Todo le pasa al Ajax en este inicio de la segunda vuelta de la temporada.

El conjunto holandés anunció que André Onana fue suspendido por la UEFA 12 meses de toda actividad futbolística, tanto nacional como internacional por dopaje.

El club neerlandés especificó en un comunicado que al arquero se le practicó un antidoping el pasado 30 de octubre "fuera de competición" y en la orina se le encontró la sustancia Furasemida, la cual se encontraba en una medicina llamada Lasimac, recetada con anterioridad a su esposa y que el arquero confundió.

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation.