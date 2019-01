Talavera prefiere nacidos en el país

El arquero está abierto a aceptar a naturalizados

Pese a que prefiere que la selección mexicana sea conformada solo por jugadores nacidos en el país, el portero Alfredo Talavera señaló que los naturalizados son bienvenidos si aportan algo importante al equipo.

“Es bueno que se juegue con puro mexicano y es lo más normal, aunque ya ha pasado que hay naturalizados. Aquí el beneficiado es México no un jugador, ya pasaron varios jugadores naturalizados y lo han hecho bien, sumaron y si suma para México y para nuestro fútbol va a ser bienvenido”, dijo.

Cuestionado sobre la posibilidad de que un portero naturalizado sea considerado por el nuevo técnico, el argentino Gerardo Martino, para integrar al Tri, el elemento de Toluca en tono de broma, dejó en claro que “eso no se presta”.

Indicó que este nuevo ciclo del combinado mexicano no es algo que lo motive, ya que si es considerado o no, será el resultado del trabajo que realice con el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca.

“Me motiva que todos los días hago lo que me gusta, que tengo la ilusión de aprender, de madurar, de entregarme para el equipo, de ofrecerle todo lo que he aprendido aquí, eso me motiva”, apuntó el arquero mundialista.