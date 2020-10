Tampa, mejor en el pitcheo

Fuertes las Rayas en su rotación y con los relevistas

Si el pitcheo les funciona, las Rayas de Tampa Bay pueden tener muchas oportunidades en la Serie Mundial, siempre, claro, que en las otras áreas del juego se acumulen todos los factores.

Rotación

Blake Snell ganó el premio Cy Young de la Liga Americana hace apenas dos años y, sin embargo, está bastante claro que es el tercer mejor lanzador que tienen las Rayas. Eso se debe en parte a la inconsistencia de Snell en los últimos dos años, y a lo buenos que son Tyler Glasnow y Charlie Morton. (Incluso tienen un cuarto abridor creíble en Ryan Yarbrough, aunque con días libres después de los Juegos 2 y 5, es posible que no comience).

No estamos muy interesados en analizar la historia de postemporada de Kershaw aquí, aparte de decir que entre sus fallas, ponchó a 11 astros en siete entradas en el Juego 1 de la Serie Mundial 2017, por lo que no es todo es malo para él en octubre. Walker Buehler podría ser el mejor lanzador en este momento, pero después de eso hay muchas preguntas. ¿Buehler comenzará con un breve descanso en el Juego 2? Si no, ¿algún fanático de los Dodgers quiere ver a Dustin May abrir nuevamente? ¿Será Tony Gonsolin? Mucho talento. Muchas preguntas.

Ventaja: Rayas

Bullpen

Las Rayas tuvieron la tercera mejor efectividad en el bullpen en la temporada regular (3.37, aunque los Dodgers fueron los segundos), pero eso es difícil de aplicar a la postemporada, dada la cantidad de bajas que han tenido debido a lesiones. Lo que sí tienen las Rayas es una variedad interminable de estilos y ángulos de brazos para que el mánager Kevin Cash decida, lo que le permite adaptarse a cualquier situación o enfrentamiento.

Mientras tanto, ¿cómo te acercas al bullpen de los Dodgers? Tuvieron una fuerte temporada regular, luego pasaron los primeros cuatro juegos de la Serie de Campeonato luciendo como si hubieran olvidado completamente cómo lanzar (en 15 2/3 entradas, permitieron 15 carreras, una gran parte de cómo los Dodgers cayeron en ese hoyo 3-1). Luego, durante los últimos tres juegos, permitieron cuatro carreras en 18 entradas, y más notablemente, Kenley Jansen emergió del purgatorio del bullpen para parecerse a “Classic Jansen” nuevamente. Si todos siguen así, esto está bastante cerca. Lo que funciona a su favor es que la alineación de las Rayas es mucho más débil que los Bravos, aunque con la incertidumbre después de los dos primeros abridores, se les podría pedir que hagan más que los relevistas de Tampa.

Ventaja: Rayas