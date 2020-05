Tania Calles, con un sueño por cumplir en la Vandée Globe 2020

La mejor velerista mexicana buscará navegar este año

La Vandée Globe 2020 es un objetivo importante en la carrera de Tania Elías Calles Wolf, la mejor velerista mexicana de la historia. Hace pocos años, tenía la idea de presentarse a la edición que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre, pero, en esta ocasión, no fue posible.

Tania es una deportista nata, competidora hasta la médula que ha vivido por y para la vela de manera sistemática en su vida.

Cuatro Juegos Olímpicos en su haber (Sídney 2000, Atenas 2004, Beijin 2008 y Londres 2012), Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Mundiales, un récord Guiness y haber sido la número uno mundial hablan del importante bagaje que tiene a sus espaldas y que le han hecho entender que todo requiere un proceso y un aprendizaje.

Ya en su rol de entrenadora desde que decidiera retirarse de la competición oficial, atendió a Diario de Yucatán para repasar sus intenciones en la carrera y su experiencia internacional para lograr ser parte de los elegidos en un futuro próximo.

“Para participar en la Vendée Globe es importante valorar todo el proceso que conlleva. Es muy duro. Pones en riesgo tu vida y necesitas mucho tiempo de preparación, muchas millas recorridas, participar en competencias de equipo para aprender acerca de la vela oceánica, en fin, ganar mucha experiencia para enfrentarte sola a una competencia de ese tipo”, me comenta.

Cuando comenzó a planear su participación en la Vendée Globe hace algunos años, creía que el tiempo podía jugar a su favor. Había oportunidad para una preparación óptima y encontrar apoyos para enfrentarse a un reto muy costoso.

“Mi sueño después de las Olimpiadas era subir un peldaño y migrar hacia la vela profesional, la vela oceánica y dar la vuelta al mundo, pero me topé al hacer el proyecto con retos muy grandes, con presupuestos superiores a los que imaginaba: comprar una embarcación, el traslado a distintos puntos, la preparación, el mantenimiento, el equipo y otros factores.

Realicé un proyecto integrando diferentes patrocinadores por etapas con metas a corto y mediano plazos, y hubo muchos interesados, pero los montos requeridos eran mucho mayores y decidí pausarlo”, confiesa en la entrevista.

Tania está acostumbrada a luchar contra las adversidades. “Si hago un recuento de mi carrera, he tenido resultados muy satisfactorios aunque no pude cumplir mi sueño de la medalla olímpica. En Pekín tenía muchas posibilidades; era número 1 del ránking mundial cuando pocos meses antes de los Juegos me rompí el tendón de Aquiles y no pude entrenar durante mucho tiempo”.

Tania es luchadora. Su carrera lo atestigua, y al terminar de hablar con ella me queda la sensación de que en el futuro estará en la Vendée Globe. Y seguramente haciendo un tiempazo.— Javier Caballero Lendínez.