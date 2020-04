Tardarán los torneos

Nadal y Djokovic no creen que se celebren pronto

El tenista español Rafael Nadal apeló a la responsabilidad a la hora de analizar la celebración de torneos a corto y mediano plazos. “Se me hace difícil pensar en un torneo ahora” que el país y buena parte del mundo viven una tragedia sanitaria.

Nadal, confinado en su casa de Mallorca, reconoció que lleva la situación mejor ahora que hace tres semanas pese al paso de los días sin poder salir a la calle. “Los seres humanos nos adaptamos a lo que hay.

“Al principio me pasaba todo el día viendo las noticias que se iban sucediendo. Como eran terribles, se me quitaban las ganas de todo. Hacía deporte pero triste, sin ilusión, desganado”, señaló uno de los más laureados en el deporte de la raqueta.

El tenista va a más y añade: “Me costaba tener ilusión por levantarme. Estaba todo el día pendiente de la tele y no había nada positivo. Se me hizo difícil aislarme, pero ahora he vuelto a mi rutina y solo pienso en positivo. Hay gente que lo está pasando muy mal y nosotros estamos muy bien”.

“Lo que menos me preocupa ahora es el tenis. Hago trabajo desde casa para que el cuerpo no se atrofie, pero esto es serio, va para largo y hay mucha gente sufriendo una realidad terrible”, agregó durante una entrevista radiofónica.

Preguntado acerca de si se ve jugando un torneo tenístico pronto, Nadal contestó: “El tenis es global y el tema no es jugar a puerta cerrada o no, sino la organización del evento, la cual incluye movilizar a muchísima gente. Hasta que no haya cura, será complicado que se celebre algún campeonato. Ahora hay que tener responsabilidad. “Hay que pensar en el bien general y en la salud de los tenistas y las personas alrededor de este deporte. Lo principal es superar la tragedia”, subrayó.

Por su parte, el tenista serbio Novak Djokovic, quien se encuentra en la localidad malagueña de Marbella pasando su confinamiento, declaró que “jugar a puerta cerrada un torneo completo de tenis no es una decisión fácil para los organizadores” por todo lo que puede conllevar.

Djokovic está en Marbella sano y tranquilo con su familia, aunque reconoció que la situación derivada por la pandemia global de coronavirus es muy difícil.

Coincide Djokovic

Preguntado por su opinión acerca de si cree que se podrá jugar a corto plazo al tenis, aunque sea en recintos a puerta cerrada, el tenista señaló que “no es una decisión fácil para nosotros porque estamos viviendo algo más grande que nuestro deporte. Hay que esperar”.

