Tarvaris Jackson, exquarterback de la NFL ha fallecido

ALABAMA.— Tarvaris Jackson, exquarterback de la NFL, murió el domingo por la noche en un accidente automovilístico en Alabama.

La Universidad de Tennessee Tech, en la cual el pasador trabajaba como entrenador de su posición, confirmó la noticia.

We are saddened to share the passing of former Vikings, Seahawks, and Bills QB Tarvaris Jackson. He was 36. 🙏 (via @RapSheet) pic.twitter.com/04K6xSp2bB — NFL (@NFL) April 13, 2020

Una larga carrera en la NFL

Jackson, de 36 años de edad, fue seleccionado por los Vikings en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2006 y jugó 10 años en la NFL, incluyendo cinco años en Minnesota, donde tuvo récord de 10-10 en 20 juegos como titular para para 39 touchdowns y 35 intercepciones.

Más tarde jugó dos temporadas con los Seahawks y un año con los Bills.

Fue el suplente de Russell Wilson durante la temporada del título de Seattle.

Tarvaris Jackson was a beloved teammate, competitor, and Seahawk. He will be deeply missed. So heartbroken by the news of his passing and sending our condolences to his family and friends. We love you forever @7tjackson — Pete Carroll (@PeteCarroll) April 13, 2020

En el Super Bowl XLVIII jugó durante el último cuarto, primera vez en 13 años que el segundo pasador tiene participación en el duelo más importante.

Su biografía de la universidad de Tennessee dice que estaba casado y tenía tres hijos. Creció en Montgomery, Alabama.

La estrella de Seahawks publicó un mensaje en redes sociales, lamentando la muerte de su amigo y excompañero.

The Seahawks are stunned and heartbroken to learn of the tragic passing of legend Tarvaris Jackson.



T-Jack earned the respect of the organization and teammates with his competitiveness, toughness and professionalism. Our deepest condolences go out to his family and friends. pic.twitter.com/4YApkKaVnh — Seattle Seahawks (@Seahawks) April 13, 2020

