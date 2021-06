''Tata'' Martino no ve como obligación una medalla para el Tri Olímpico

CIUDAD DE MÉXICO.- De cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Gerardo "Tata" Martino echa abajo la presión a la Selección Mexicana Sub-23, pues asegura que no está obligada a subir al podio asiático.

"Las perspectivas son de tener un equipo muy competitivo, pero no hay que tomar unos Juegos Olímpicos como si fuera una Copa de Oro, una eliminatoria o un Final Four, aquí son equipos muy fuertes de todo el mundo", sentencia el "Tata", quien dirigirá al Tri Olímpico con Jaime Lozano como su auxiliar, según Medio Tiempo.