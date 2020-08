¿Tatis Jr. violó las reglas no escritas?

Polémica por un Grand Slam y caen sanciones

Póngase en el lugar de los Rangers de Texas o cualquier otro equipo que vaya abajo por siete carreras en la octava entrada y saque sus conclusiones... Póngase en el sitio de Fernando Tatis Jr., un joven que va subiendo como la espuma y es un de las estrellas del béisbol actual, que toma batea con cuenta de 3-0, con casa llena y su equipo gana por siete carreras, y que tiene una carga increíble de adrenalina para hacer algo por su juego.

Tatis Jr. hizo lo que pensó: le tiró a la pelota y salió un cuadrangular con bases llenas que puso más holgado el marcador. A los Rangers no les gustó, se quejaron y al siguiente bateador, Manny Machado, le pusieron la pelota encima.

Ya hubo reacciones desde la oficina del Comisionado y también desde el lado de los peloteros. A Ian Gibaut, el pítcher que le lanzó a Machado, lo suspendieron tres partidos y a su mánager Chris Woodard, lo echaron uno. El piloto se quejó aludiendo que el marcador estaba abierto, definido, y que Tatis no debió hacerle swing al pitcheo. Habló de las famosas “reglas no escritas”.

A Tatis su mánager le asentó un regaño por tirarle a la pelota en esa situación.

Pero, ¿violó Tatis Jr, en realidad las famosas “reglas no escritas”?

En teoría, la ventaja era amplia, pero no definitiva. Siete carreras no lo son, no para la mayoría. No al menos para equipos que tienen bateo suficiente para reaccionar, como una semana antes lo hicieron en Arizona, cuando anotaron siete veces en las últimas tres entradas para darle la vuelta al partido ante Seattle y ganar.

El mánager Woodard dijo en mlb.com: “Hay muchas reglas no escritas que se desafían constantemente en el juego hoy en día. Personalmente, no me gustó. Estás ganando por siete en el octavo inning; por lo general, no es un buen momento para hacerle swing a pitcheo con la cuenta en 3-0. Eso fue lo que a todos nos enseñaron en el juego. Pero, como dije, las normas se desafían a diario. Simplemente porque a mí no me guste no significa que sea algo indebido”.

Tatis es hijo de Fernando Tatis, el único bateador que ha conectado dos Grand Slam en una misma entrada, y vive un momento de verdadera proeza. Hace de todo en el diamante, juega a la defensiva en gran forma y bateando está tan encendido, que acumula 28 producidas y 31 hits en 25 juegos, muy por arriba del promedio.

El joven dominicano, que en enero cumplirá 21 años, se quedó sorprendido por la reacción que todo esto causó. Y muchos compañeros peloteros reaccionaron favorablemente en este tema, que fue la tendencia ayer en las Grandes Ligas.

Peloteros jóvenes se fueron del lado de Tatis Jr., y también los de la vieja guardia. MLB publicó declaraciones, por ejemplo, de Johnny Bench, un miembro del Salón de la Fama que se le conoció en su tiempo por ser paciente en la caja de bateo: “Entonces dejas pasar un pitcheo… ahora estás en 3-1. El pitcher hace un gran pitcheo para prepararte... 3-2. Ahora estás listo para dar un rolatazo de dobleplay. Todo el mundo debería hacer swing con 3-0. Los grand slams son una estadística importante”.

Y “Mr. Octubre” también habló: “Fernando Tatis sigue jugando duro y jugando bien. Es un placer verte jugar. Me encanta tu éxito y el surgir de los Padres como equipo ganador. Sigue marcando el camino. Conectar jonrones no es fácil. Sigue trayendo la energía que tienes en el juego. Necesitamos jugadores como tú”, le dijo en Twitter Reggie Jackson, otro inmortal del béisbol.

El debate sigue abierto. Y Tatis lo único que dijo es que va a seguir jugando como hasta ahora ha hecho.

Y en cuanto a reglas “no escritas”, siempre habrá alguien que se vea afectado y va a reaccionar molesto. Todo se verá de acuerdo a como te vaya en el juego.— Recopilación de Gaspar Silveira