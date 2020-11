Tauromaquia con aroma de mujer: una niña rejonea

Yucateca ingresa a la Asociación

Amigos aficionados…

La mujer siempre será el centro del universo. En los toros, lo es.

Y muy cierto que esto de la fiesta brava, a lo largo de la historia, es una actividad en la que sobresale más el hombre y a veces con exceso de machismo.

Pero en una plaza, a la hora de pagar boletos, en la taquilla aparecen damas adquiriendo entradas y siempre han engalanado los tendidos. Ni se diga de las pocas ocasiones en que hay mujeres en el ruedo jugándose la vida, a veces más que los varones, porque tienen que picar más piedra para obtener una oportunidad.

Les quiero comentar, por ejemplo, de unos casos recientes que van de la mano con la Fiesta.

En esta columna de todos los jueves, una dama me contactó casi a primera hora la semana pasada para escribirme por WhatsApp la respuesta a la pregunta del día sobre el toro lidiado de forma memorable por Manolete en la Plaza Mérida en 1946. “El toro Farolito, de Sinkeuel”, escribió la doctora Margarita Erosa González, antigua aficionada a los toros que lleva muchos años comentando las reseñas que publicamos en el Diario. Pero que ahora ya no puede ir. Varios varones me contactaron luego, pero fue Margarita la que me respondió. Y me alegró el comentario final: “Yo soy aficionada a la tauromaquia”. Así, con propiedad. Esa es la identificación que debe tener un verdadero aficionado.

Segundo caso: el papá de Mariangel Segovia Ferráez posteó una carta en que la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos de la República Mexicana da aceptación a su hija como nueva integrante de la agrupación que rige a los toreros agrupados. No es pepita y cacahuate eso que mostró Alejandro Segovia. Puede verse como la declaración de principios de una adolescente que sueña con trascender en este difícil arte de Cúchares. Además de la preparación taurina que no descuida, ha tomado la decisión de meterse a trabajar intensamente en lo físico al lado de uno de los másters del atletismo en Yucatán, como lo es Artemio Navarro, a quien conocen como “La bestia del asfalto”. Eso de estar en la Asociación es una exigencia más grande de lo que se puede imaginar. Pero nada te regalan, así que si quieres trascender, algo debes hacer para alcanzar la meta.

Y la tercera mención viene para una niña que, viendo torear a caballo a su padre, se decidió por hacerlo también. Ximena Ayala Ruiz quizá en el futuro decida seguir la senda de Cuauhtémoc Ayala. El domingo se le vio encantada toreando en el Cortijo “Marbella”, dominando bien los caballos y cumpliendo con las suertes, mostrando elegancia y quehacer taurino. Nuestros hijos, lo sabemos, generalmente hacen lo que ven de nosotros. Y ese día también toreó Cuauhtémoc hijo con positiva nota (el júnior es beisbolista igual, como su papá en sus años de infantil y juvenil).

Así las cosas. ¿Cómo serían los toros sin las mujeres? Sí, ya sabemos que a muchos no les gusta ver torear a las mujeres o que se metan en esto del toro, pero, ¿cuán difícil es abrirse en mente?

La pregunta del día: En la historia, sólo una yucateca ha tomado la alternativa de matador de toros. ¿Recuerda quién y dónde?

La respuesta a la pregunta de la semana pasada: “Farolito”, de Sinkeuel, fue lidiado por Manolete en 1946 en la Mérida, como respondió la doctora Erosa. Una faena que el “Califa de Córdoba” recordó en lo que le duró la vida (falleció trágicamente en 1947).