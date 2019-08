Técnico de Los Ángeles FC no castigará a Carlos Vela por su berrinche

MÉXICO.— Carlos Vela, el delantero mexicano no quería abandonar el terreno de juego, sentía que su equipo, Los Ángeles F.C, podían ganarle al Galaxy en el clásico de la ciudad. Al final tod

o quedó 3-3. 

Pero Bob Bradley decidió sustituirlo porque lo vio lesionado, lo que provocó un arranque de furia del mundialista por México, una reacción que se vio en todas partes.

Mas, el técnico no castigará a Vela ni mucho menos, es más, reconoce su valía, reconoce sus ganas de triunfar: “Es un guerrero”, dijo. “Claro, todos lo vieron, salió muy enojado del campo, pero no es tiempo de arriesgar, hay que ser inteligentes”, mencionó el exentrenador de la selección estadounidense.

Reconoció en el atacante, “sus ganas de ganar siempre, es un gran competidor. Vimos que tenía algunas molestias, así que decidimos no arriesgarlo”.

Negó que el futbolista, que también es el capitán del equipo, lo haya insultado: “Sólo me dijo que quería seguir, que quería jugar y le expliqué que habrá otros partidos, que debemos de tomarlo con calma, y lo entendió”.

