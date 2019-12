Técnico del Atlante y jugador le salvan la vida a hombre en Cancún (vídeo)

“Creo que arriesgué mi vida; solo lo hice por ayudar”

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Alex Diego, técnico del Atlante, y el jugador uruguayo Kevin Ramírez salvaron a un hombre de ahogarse en el mar, en Cancún, el estratega exhortó a los aficionados a ser más empáticos con las personas en este tipo de problemas.

Te puede interesar: Los Mayas Sub-13, subcampeones en la Copa Bogotá

“Sucedió muy rápido, así lo sentí. Estábamos en la playa y escuchamos gritos, tardamos un poco en encontrar de dónde venían hasta que vimos a una persona en el mar que gritaba por ayuda. Nos acercamos, afortunadamente encontramos en la playa unos salvavidas y con Kevin nos aventamos para rescatarlo”, relató el timonel.

Alex, feliz de su hazaña

Pese a que sabe nadar, Alex indicó que no fue consciente de que arriesgó su vida. “Creo que arriesgué mi vida… Sé nadar, pero no soy muy bueno, son impulsos y no la piensas, lo hice sólo por ayudar. Ya vi que lo grabaron y se hizo viral”, apuntó.

“Afortunadamente este hombre tuvo fuerzas para pedir ayuda. Estaba muy agradecido, y bueno… Me quedo tranquilo, actué de forma natural, en la sociedad debemos ser más empáticos”.

“El tipo es de Cancún, no entiendo qué hacía tan lejos, sabrá nadar pero el mar es traicionero, te confías y puedes ponerte en peligro”, reflexionó el estratega, quien ya no supo más del sujeto al que le salvó la vida. “Era un hombre entre 35 y 40 años de edad. Ni su nombre me dio”.

Síguenos en Google Noticias