Técnico es despedido por abusar de sus futbolistas

LOS ÁNGELES.— El entrenador Gabriel Heinze, exseleccionado argentino, fue despedido del Atlanta United por abusar de los futbolistas. Según recoge el canal deportivo Fox, Heinze fue denunciado al sindicato de jugadores de la MLS por el trato que les daba a la hora de los entrenamientos, partidos y concentraciones, dónde había distintos tipos de abuso.

Gabriel Heinze Relieved of Duties as Atlanta United Head Coach.



Club President Darren Eales and Vice President and Technical Director Carlos Bocanegra to address the media at 4pm today.