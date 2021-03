Temen realizar los Olímpicos

Expertos señalan que se correrán muchos riegos

Los Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán dentro de cuatro meses y el relevo de la antorcha está recorriendo Japón con 10,000 corredores. Los organizadores dicen que han mitigado los riesgos, pero los expertos en salud no están convencidos.

“Es mejor no realizar los Juegos Olímpicos, dados los riesgos considerables”, dijo el doctor Norio Sugaya, experto en enfermedades infecciosas en el hospital Keiyu en Yokohama, a The Associated Press. “Los riesgos en Japón son altos. Japón es peligroso, no es en absoluto un lugar seguro”.

Sugaya cree que vacunar al 50-70% del público en general debería ser una “condición” para la realización de los Juegos Olímpicos, algo que parece altamente improbable dada la lentitud de la campaña en Japón.

Hasta el momento está vacunado menos del 1% de la población, y todos son profesionales de la salud. Según las previsiones, la mayoría de la población no estará vacunada cuando comiencen los Juegos el 23 de julio.

Los sistemas hospitalarios se acercan al límite de su capacidad, sobre todo en las zonas más afectadas, como la capital, Tokio.

El otro escenario posible es que el gobierno declare un estado de emergencia ante un incremento de los casos diarios. Ello significaría que las justas se celebren en medio de una “emergencia”.

Pese a las advertencias, el gobierno de Japón y el comité organizador sigue determinado en sus planes.

Los desaciertos de los responsables de Tokio 2020 han ido socavando poco a poco el entusiasmo con el que los japoneses acogieron los Juegos cuando el COI eligió a la candidatura en 2013.

Muchos japoneses ven “difícil” la celebración del evento y temen que pueda contribuir a la propagación del virus pese al cierre de fronteras para espectadores y a la “burbuja” en la que estarán recluidos los más de 11,000 atletas que irán a Tokio.

“Creo que una vez que empiecen los Juegos se animará el ambiente. Estará más controlada la situación”, señala Keiko Hashimoto, una nipona de 68 años.—AP Y EL UNIVERSAL