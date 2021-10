Termina el invicto merengue

El Espanyol da la sorpresa y ya hay signos de alarma

Tras su tercer tropiezo en una semana, el Real Madrid ahora sí tiene motivos suficientes para alarmarse.

El Madrid sucumbió 2-1 en su visita al Espanyol y vio rota una racha de 25 partidos seguidos sin perder en la Liga española.

Fue el tercer partido sucesivo del Madrid sin victoria. Los merengues venían de perder ante el club moldavo Sheriff en la Liga de Campeones y empatar contra el Villarreal en el torneo doméstico.

El Madrid no perdía en la Liga desde que cayó 2-1 en casa ante el Levante en enero. Mantuvieron una racha de 18 partidos seguidos sin perder a domicilio, quedándose cortos por uno de igualar su récord histórico.

“Tengo que ser honesto, es el peor partido que hemos hecho”, dijo el técnico merengue Carlo Ancelotti. “Hoy la derrota no es un accidente, no hemos jugado bien, hemos merecido perder. La reacción ha llegado demasiado tarde. Estamos preocupados porque dos derrotas no es costumbre de este club. Hay que tomar remedio e intentar mejorar los errores que hemos cometido”.

El ex delantero merengue Raúl de Tomás abrió la cuenta al culminar un contragolpe con remate en el área chica a los 17 minutos.

Aleix Vidal amplió a los 60, animándose a conducir el balón, quitarse un par de defensores y sentenciar con un derechazo.

Karim Benzema descontó con una excelente definición, llevándose la pelota sobre el balcón del área y sacar un derechazo pegado al poste a los 71. El atacante francés se afianzó como el máximo anotador del torneo al alcanzar la nueve conquistas.

Eden Hazard parecía rescatar el empate en el tramo final con un disparo a la escuadra, pero el tanto fue anulado por posición adelantada de Benzema.

Pese a su primer revés del curso, el Madrid sigue en la cima con 17 unidades tras ocho partidos, empatado con el campeón defensor Atlético de Madrid y la Real Sociedad. El Atlético derrotó 2-0 al Barcelona, que se ha rezagado a la novena posición. A su vez, el Sevilla dejó escapar la oportunidad de alcanzar a los tres líderes al caer 1-0 en su visita al Granada,

El Espanyol — que escaló a la decimosegunda posición con nueve unidades — se sacudió la hegemonía a la que el conjunto merengue lo ha sometido los últimos años luego de celebrar apenas su segunda victoria en los más recientes 24 partidos, con 20 derrotas y dos empates.

En tanto, la Real Sociedad tuvo al alcance la oportunidad de apoderarse el liderato en soledad pero se atoró con un empate 1-1 de visita al Getafe que sumó su primer punto.

Sandro Ramírez adelantó a los anfitriones en la primera parte y Mikel Oyarzabal niveló para los donostiarras a los 68.

Fue la primera vez que un partido de la división de honor de España contó dos mujeres en la terna arbitral.

Además, el Elche venció 1-0 al Celta de Vigo.— AP