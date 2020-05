“Test” de Covid-19 para todos los jugadores de la Bundesliga

La Liga Alemana empezó a practicar desde ayer el test de Covid-19 a sus jugadores como fase previa para poder celebrar partidos a puerta cerrada, pese a no haberse concretado cuándo se reanudará la Bundesliga.

La canciller alemana, Angela Merkel, y los líderes regionales, analizaron de nuevo ayer, entre otras medidas relativas a las restricciones por la pandemia, la posibilidad de retomar la temporada. Sin embargo, postergaron la toma de una decisión a su próxima reunión, la semana que viene.

Lo único que dejó claro Merkel, a preguntas de un medio, es que no ha habido una “intervención” del presidente francés, Emmanuel Macron, para que se suspenda la Bundesliga, tal como se ha decidido para la de su país. “No, de eso no he oído nada”, sentenció.

A la espera de la decisión política, la DFB (Federación Alemana de Fútbol) inició los test, lo que afectará a los 36 equipos del fútbol profesional. La temporada en la Primera y Segunda división quedó en suspenso en marzo, pero hace unas semanas que la mayoría de los clubes están entrenando con la perspectiva de reanudar juegos.

Los test a los jugadores son una condición previa y deberán realizarse al menos dos para cada uno de los futbolistas para descartar un contagio. La cuestión ha desatado polémica, ya que se baraja la cifra de hasta 20,000 análisis como necesarios para descartar contagios tanto entre los jugadores, como en el cuerpo técnico.

En medios alemanes se había afirmado que la temporada podría reanudarse el 9 de mayo, para que puedan disputarse nueve fechas hasta el 30 de junio.

Había cierto consenso en ese sentido tanto en los clubes como en la DFL. El hecho de que la decisión política se postergue a la próxima semana convierte esa fecha en casi imposible

Ayuda en Italia

El gobierno de Italia creará un fondo de ayuda a los clubes si ordena la suspensión definitiva de la actual temporada de la Serie A.

En caso que el campeonato no se pueda reanudar, “asumiremos la responsabilidad para que el mundo del fútbol... tenga los menos perjuicios”, dijo el ministro de Deportes Vincenzo Spadafora. “Hay que recordar que el fútbol es una industria muy grande en nuestro país”.

Pero Spadafora mantuvo abierta la posibilidad que los equipos puedan reiniciar los entrenamientos si los estamentos del fútbol y las autoridades gubernamental se ponen de acuerdo en un protocolo de salud.

La Serie A fue suspendida el 9 de marzo, cuando el gobierno ordenó un confinamiento nacional debido a la pandemia.

El domingo, el primer ministro italiano Giuseppe Conte anunció que los equipos profesionales podrán retomar los entrenamientos desde el 18 de mayo. En teoría, esa fecha permitiría a la Serie A volver a competir en junio pero sin público.

20

mil pruebas serían necesarias para jugadores, cuerpo técnico y trabajadores.