The Undertaker dice adiós

El luchador se retira luego de 30 años de carrera

En la última entrega de su documental The Last Ride, Undertaker dejó en claro su deseo de no regresar a los cuadriláteros tras haber conseguido todo lo posible en la industria de la lucha libre.

“En este punto de mi carrera, no tengo deseo alguno de regresar al cuadrilátero”, dice The Undertaker en la última entrega de la presentación cinematográfica. “No tengo más pendientes en el ring”.

En WrestleMania 36, ​​The Undertaker se enfrentó a AJ Styles en un combate cinematográfico con estipulación Boneyard. El Hombre Muerto se fue con la victoria esa noche en una entrega completamente distinta a lo habitual que se llevó muy buenas impresiones por parte del público.

“He llegado a un punto en que me doy cuenta de que mis días sobre el ring están contados. Es hora de que pueda hacer algunas cosas que no me permitía hacer por el bien del personaje, y por el bien de los negocios”, explicaba al inicio de su serie.

The Last Ride contó cómo el Mark Calaway llegó a obsesionarse con la lucha de retiro perfecta que cada Wrestlemania buscó, encontrando ante AJ Styles el momento adecuado. Sin embargo, no descartó disputar una lucha más en caso de que la situación lo amerite.

“Lo consideraría (volver a luchar). Solo el tiempo lo diría. En caso de emergencia rompe el vidrio y saca a The Undertaker”, señaló.

Así es como con 55 años, Mark Calaway (nombre real de The Undertaker) se abrió como nunca antes a lo largo de cinco capítulos para la miniserie de WWE Network y fue justamente en el episodio final donde aseguró que ha llegado el momento de decir adiós tras 30 años de carrera.