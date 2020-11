The Weeknd encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl 2021.

LOS ANGELES.— The Weeknd se encargará de atraer todas las miradas de los televidentes del Super Bowl 2021, ya que estará a cargo del espectáculo de medio tiempo.

La NFL, Pepsi y Roc Nation anunciaron que el ganador de tres Grammy será el cantante principal del show que se realizará el 7 de febrero en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida.

The #PepsiHalftime Show on @CBS featuring @theweeknd is sure to be nothing short of transcendent 🙌 @Pepsi @rocnation #SBLV pic.twitter.com/EkG3eGaHRO