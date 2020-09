Thiago Alcántara da positivo al coronavirus

INGLATERRA.— Thiago Alcántara, futbolista español del Liverpool, dio positivo por coronavirus, según confirmó el club inglés a través de un comunicado oficial publicado en su página web.

El internacional español se encuentra aislado "el tiempo requerido" con "síntomas leves del virus" pero con "buena salud y mejorando", informó el Liverpool, que añadió que Thiago seguirá todos los protocolos relacionados con el Covid-19.

Jim Moxon, médico del primer equipo del conjunto inglés, afirmó que se han seguido todos los protocolos "al pie de la letra" e insistió en que Thiago se encuentra "bien".

Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.



The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.