Thiago Silva es fichado por el Chelsea en un contrato por un año

Thiago se convirtió en el fichaje estelar más reciente del club inglés

LONDRES.— El futbolista brasileño Thiago Silva se unió al Chelsea en un acuerdo por un año, luego de que su contrato con el Paris Saint-Germain expiró.

El defensa, de 35 años, disputó con el PSG la final de la Liga de Campeones, que fue su último partido con el cuadro parisino después de ocho temporadas.

Ahora, el Chelsea lo describió como uno de los “grandes nombres en el mundo del fútbol”.

Su llegada refuerza la defensa del Chelsea luego de que adquirió al lateral izquierdo, el inglés Ben Chilwell, y se unen al delantero Timo Werner y al mediocampista Hakim Ziyech, quienes se fueron al equipo desde el término de la temporada.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva