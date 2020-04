Tiempo de reflexionar

Carlos Gutiérrez, técnico de Venados, habla de su paso por el club

En todos los aspectos a Carlos Gutiérrez Barriga, director técnico de los Venados FC Yucatán, las cosas iban caminando a paso propio, con sentido.

En lo personal, su vida en Mérida, donde tenía ganas de afincarse desde tiempo atrás. En lo deportivo, sus Venados iban tomando forma, como son los procesos en el fútbol. Yendo para adelante, Gutiérrez Barriga, de 42 años, católico, casado y padre de tres pequeños, se topó con un frenón que, al día de hoy, no tiene para contabilizar sus resultados.

Ni en lo personal, como todo el mundo en medio de la pandemia del coronavirus, ni en lo futbolístico, con todo varado. Cero actividad en todos los ámbitos.

Eso nos dijo Carlos Gutiérrez durante una charla que tuvo que ser, obviamente, vía telefónica. Como leones enjaulados, director técnico y periodista hablaron deseosos de que todo vuelva a la normalidad, pero a ciencia cierta no hay siquiera una idea de cuándo será eso.

Y mientras esperamos para el café, hablamos de la situación actual, de la vida de él y los suyos, los que habitan su casa y los que son su otra parte, los futbolistas que dirige, ahora de forma virtual. Nada fácil para nadie.

“En todos los ámbitos está complicado. Mi familia vive aquí. Mi madre está en Ciudad de México, mi esposa y mis hijos están aquí, contentos de vivir en Mérida”.

¿Cuál es la percepción que tiene sobre todas las circunstancias actuales?

“En el plano personal tenemos tres hijos chiquitos. Hay que conectarse virtualmente con la maestra para atender las tareas, le toca a mi esposa ese tema porque nosotros entrenamos virtualmente a esa hora. Ya explicamos a nuestros hijos de lo que se trata el virus. Lo entienden a su manera. Tienen momentos buenos, estamos juntos en casa, pero entran momentos de desesperación. Ayer uno quería ir “aunque sea al súper”, para salir. Pero no se puede. En ese aspecto allí la llevamos.

En lo profesional, muy afortunados porque me ha tocado trabajar con dueños que están comprometidos con su plantel. Los Venados, aquí, lo hago publico, nos pagaron la quincena completa. Tenemos que decirlo porque no todos tienen la fortuna de decir algo así. Y eso es un compromiso mayor.

Hay que pagar rentas, colegiaturas, tenemos gastos programados.

Eso a cualquiera, más en deportistas, es estabilidad...

Estabilidad y compromiso doble porque ellos están viendo cómo pagar las nóminas en sus empresas. Los empresarios tienen ese problema, no es nada fácil.

¿Cómo se maneja el fútbol y los Venados en esta etapa?

En lo deportivo, en la cancha, estar pensando qué es lo mejor para el jugador. Como no sabemos cuándo reanudamos, platicamos con el cuerpo técnico y vamos a entrenar todo el mes virtualmente, como hemos estado haciendo, pero si se va hasta a dos meses, va a ser un hartazgo para los jugadores. Tal vez nos convenga no entrenar una semana sí y otra no.

Todos los días amanecemos con noticias diferentes. A lo mejor esto va a lo peor. No se ve que esto vaya a solucionarse en una o dos semanas.

Así es. viendo la experiencia de otros países, apenas vamos empezando en la etapa crítica. Todo eso nos complica por la programación. Lo hemos platicado con los jugadores desde que empezamos con esta modalidad. Fuimos el primer equipo de Ascenso en trabajar con vídeos, de forma virtual. Y no solo en el fútbol, sino en la vida, tenemos que adaptarnos a las circunstancias y el equipo que mejor se adapte al parón, a la la circunstancia, estará mejor cuando esto se reanude.

El técnico habla como persona afectada. Reflexiona mucho.

“Uno lo ve con angustia, no solo por el virus, por la salud, que es lo primordial. Sí, porque México es un país frágil económicamente. Y si vemos lo que están sufriendo naciones como Estados Unidos, Italia y España, pues uno imagina cosas. Y no hablo solo de la salud, sino de lo que viene a la economía después de esto, eso genera ansiedad.

Igual habla de otras cuestiones personales que afectan en la economía.

Tengo alguna inversión con amigos en el DF. Empresario como tal no soy, tenemos participación en un restaurante con amigos, pero a esa industria le ha pegado muchísimo. Hablábamos con un amigo de Cancún que tiene un hotel que está prácticamente vacío, cerrado. Todo va cayendo en cascada. ¿Cuántas familias sin trabajo, sin ingresos? Y luego los problemas sociales, porque los hijos tienen que comer y sin ingresos, vienen saqueos, robos. La gente tiene que comer. Llegará, por obligación circunstancial, a ser un efecto incluso en la Liga MX.

Esto nos dice al respecto: No será sorpresa que en Liga MX que habrá patrocinadores que seguramente dirán que no pueden seguir pagando. Y así afectará a otras industrias, les puede pasar a ustedes en los periódicos, que lleguen clientes a decir que, si invierto 10 pesos, dejaré de invertirlos. Como dijimos al inicio, es un tema que nos preocupa a todos.

¿Y la saturación puede llegar al deportista también?

Sí. Una pretemporada se hace pesada por eso, porque no hay partidos, no hay competencia, pero al menos hay bromas, asisten a los entrenamientos, comparten, estamos unidos. Y con esto se van a desesperar, no es sano. Sobre todo que no hay certeza siquiera de cuándo se regresaría. Empezando, que eran dos semanas, luego más. Ya vamos ahora que para un mes. La incertidumbre es enorme.

Y justo cuando los Venados parecía que iban hilvanando. Empate de visita en la fecha siete y triunfo en casa en la siguiente...

Lo hemos platicado. Uno tiene que entender que los procesos del fútbol son así. Habra que entenderlo de esta forma. Este equipo venía de hacer 12 puntos el torneo pasado. Ya tenemos ahora 13. Hay que decir que por momentos ha jugado muy buen fútbol, de calidad. Pero ya hubo momentos muy bajos. No ha tenido momentos parejos, somos un equipo con altibajos. Pero esta parte del proceso así es. Vemos equipos en Liga MX y en Ascenso que han cambiado de técnicos con nóminas muy altas. Veamos... Toluca, con “Chepo”, hablamos de Alfonso Sosa con Necaxa, “Memo” Vázquez que comenzó bien con San Luis, pero le ha costado. Y ante Atlante me gustó mucho como jugó el equipo, merecimos más. Nos toca esperar que los muchachos regresen bien.

Una ventaja, si se puede decir, es que todos vendrán de cero, sin trabajo físico más que el de casa. Y a todos los lastimados los tendremos listos. Solo Aldo Polo no está entrenando al parejo, aunque hace casi todo y su rodilla está bien. Cuando terminó el juego (ante Cafetaleros) pensamos que tenía algo más, pero no por fortuna.

Fue la que sufrió Polo una falta muy fuerte...

Le comenté al abanderado: ‘Tú y yo la tenenos de frente, fue una entrada mal intencionada’. Y el bandera me preguntaba: ‘¿Tú crees?’ No si creo, estoy seguro, la estamos viendo. Deja ya la tarjeta roja, imagínate que lo rompan. Pero ya está casi listo gracias a Dios. Aldo, Gael ya está al parejo, Rodrigo Prieto venía con un desgarrito. Armando Navarrete ya está bien, tres o cuatro partidos los jugó con molestias.

Navarrete es un porterazo...

Ademas de porterazo, un tipazo. Me toco dirigirlo en Zacatepec, se aplica mucho, aporta muchísimo, es un jugador que aporta puntos y liderazgo en el equipo. Contra Cafetaleros salvó dos o tres claras en el primer tiempo. Es un portero que da puntos.

Y jugadores como Navarrete, como Polo y otros muchos que juegan en la Liga de Ascenso tienen además la incertidumbre sobre la posible desaparición del circuito. ¿Eso les puede afectar?

Mi opinión es muy clara: La Federación ha dañado en muchas ocasiones a Liga de Ascenso. ¿En qué sentido? No sabes en cuántos años te pide la Federación que todos los equipos de Primera tengan equipos amateurs. A los dos años ningún equipo de Primera puede tener filiales en Ascenso. Y luego... Hacen cambios de reglas a la conveniencia de ellos. Me parece que la Federación en lugar de desaparecer el Ascenso... Yo entiendo que para la Federación el producto que es importante es la Primera División. Pero, ¿cuál es la forma de cuidar a tu producto importante? La competencia, sino, los equipos van a invertir mucho menos, no habrá descenso en cinco años, las nóminas van a bajar y si bajan las nóminas baja el nivel del espectáculo. Tengo mucha confianza en que no desaparecerá el ascenso y descenso.

Los dueños se han unido para mantener sus inversiones. Hay gente que lleva mucho invirtiendo, como los Venados y Rodolfo Rosas, que llevan una administración que ha sentado sus bases. No de un plumazo les puedes decir ‘perdiste tu inversion’. Literal, solo voltean a ver cuando es la final de Ascenso, para ver quién va a subir, ¿no? En los últimos años, el Ascenso ha adquirido mayor afición. Casi todos los partidos van por la televisión. Hay mucha gente que vive del Ascenso... si le quitamos el interés, vamos a quitarle fuentes de empleo, que es lo que más requiere México.

Con su experiencia como DT y como hombre que conoce de fútbol como de marketing y negocios, ¿qué fue le hizo clic para tomar el ofrecimiento de los Venados?

Tiene nombre y apellido: Rodolfo Rosas. Primero, le conocí y hablamos algunas veces por teléfono, luego nos encontramos en un draft. Allá me dijo: ‘Algún día vas a trabajar conmigo’. Y pasó: me buscó y ahora pues yo tenía ganas de trabajar con él. Por eso digo que tiene nombre y apellido. Y lo segundo, es que tenía muchas ganas de vivir en Mérida. Y después de platicar, revisé el plantel y vi cómo estaba todo. Fue en que aceptamos.

Esperando que pronto haya claridad en todos los sentidos, Gutiérrez Barriga trata de llevarla con Diego, Camila y Paula, de 7, 5 y 3 años de edad, y su esposa, una puertorriqueña que encontró en Yucatán lo más parecido a la famosa “Isla del Encanto”.

Mi esposa está contenta de vivir en Mérida, muy parecido a Puerto Rico, muchas palabras parecidas a las que se usan aquí se usan en su país. Y tenemos Progreso a 15 minutos. O sea, qué más pedir.

Con seguridad le pedirán ir al béisbol...

Dice: “vamos a la pelota”, como dicen en Puerto Rico.

Aficionado al tenis, deporte en que admira a Rafa Nadal, pues igual es también un muy buen aficionado al béisbol.

Me gustan muchísimo los Red Sox y no creas que los veo de un partido, veo prácticamente todos los juegos en la temporada.

El reportero confiesa su admiración por los Yanquis de Nueva York y el técnico dice: "Uyyy. Y Yanquis y Red Sox forman la rivalidad más grande de los deportes profesionales".

Lamentablemente, ni béisbol hay para seguir en televisión, así que ver un juego NYY-Boston estará pendiente tan pronto pase este trago amargo que nos estamos bebiendo todos en el mundo. Con un café de por medio.— GASPAR SILVEIRA MALAVER

