Tiempos que no volverán

De todo… y de nada

Gaspar Silveira Malaver

Observamos generalmente la conducta de nuestra gente en lo que hacen sobre lo que les agrada, les apasiona. Nos identifica mucho.

Y generalmente, pensamos en que los tiempos pasados siempre fueron mejores. De acuerdo con nuestra percepción, no es que haya sido mejor, sino que la vivimos de manera especial, muy especial.

Les diré que estas líneas tienen un sentido melancólico, primero que nada, por los que se nos adelantaron en medio de esta crisis sanitaria que vivimos. Tomé una llamada ayer del contador Arturo Millet Molina, que preside el Club Campestre y también fue presidente de los Leones de Yucatán en los años ochenta. Hablamos sobre el deceso de su amigo, conocido de todos los que vemos béisbol desde hace muchos años, de Rolando Valencia Cazola “El Gallego” (no Fernando, como erróneamente publicamos ayer), que fue su amigo, un singular personaje del rey de los deportes, cuya particularidad era que, como dice Arturo, no apreciaba a Fernando Villaescusa, sino lo idolatraba, era como su Dios.

Y recuerdo a muchos otros aficionados que fueron así, valorando a las estrellas del deporte, que se entregaban tal cual era su sentimiento. Muchos muchísimos, tienen anécdotas sobre sus ídolos. Y también se vuelven personajes, como fue Rolando Valencia. “Bueno, no me llames así, mejor dime “Gallego, todo mundo sabe quién soy”, me dijo el día que se murió Villaescusa.

De esos, de verdad, ya quedan pocos.

Me contaba Erick Alejandro Díaz Rosado desde su grada en la plaza de Ávila el sábado, asistiendo al retorno de los toros al ruedo, que un veterano aficionado increpó a Finito de Córdoba por lo mal que se vio al matar. Y la gente también se metió fuerte con Juan Serrano, fino torero que, entre sus molestias y sensibilidades, devolvió el dinero de su entrada al veterano aficionado. Jaime Acopa Brito, otro gran aficionado, nos recordó ese momento que vio en la red social.

Y me recordó a la época en que Curro Romero llenaba las plazas y sus seguidores se peleaban cuando no le iba bien al Faraón de Camas, al grado de que alguna vez se bajaron a golpear al torero sevillano. Se alejaron del ser aficionados al fanatismo, pero defendían a ultranza su derecho como aficionados (los vídeos de la época lo abarcan claramente).

Y cierro con una mención igual antigua: el día que Enrique Borja, uno de los grandes del fútbol mexicano de todos los tiempos, pidió de forma especial al presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, que abogara para que su contrato no sea vendido de los Pumas al América, donde viviría años de gloria increíbles. Ni el jefe del Ejecutivo pudo hacer algo y el delantero se vio pronto vistiendo la playera de los entonces llamados Cremas.

¿Quién defiende ahora esa postura? ¿Cuántos no han sido llamados traidores por cambiar de equipo, en aras a más fortuna financiera?

De esos ya no hay, ni en el béisbol, ni en los toros y el fútbol, menos en esta época en que nos estamos quedando sin los personajes que dieron su vida en lo que hicieron y se convirtieron en leyendas.