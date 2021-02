Tiger Woods, por sus lesiones, no volvería a jugar golf (Vídeos)

LOS ÁNGELES.- En una carrera llena de regresos notables, Tiger Woods afrontaba la recuperación más dura de todas.

Woods conducía por un tramo empinado de carretera entre suburbios costeros de Los Ángeles cuando su camioneta chocó contra una señal, pasó por encima de un camellón y atravesó dos carriles en sentido contrario antes de rebasar una barrera y caer rodando colina abajo.

El vehículo terminó sobre un costado en la ladera. Las bolsas de aire se desplegaron.

Un agente de la policía del condado se asomó por un agujero en el parabrisas para ver a Woods, aún con el cinturón de seguridad sentado en el asiento del conductor.

El choque causó lesiones “significativas” en toda su pierna derecha que requirieron barras, clavos y tornillos en un “largo procedimiento quirúrgico” en el Centro Médico Harbor-UCLA.

Woods se fracturó los huesos de la tibia y el peroné en la pantorrilla derecha en varios puntos, indicó el doctor Anish Mahajan, director médico del centro médico.

Esas lesiones se estabilizaron con una barra en la tibia. Otras lesiones en los huesos del pie y el tobillo requirieron tornillos y clavos.

Un comunicado divulgado en la cuenta de Twitter de Woods señaló que el golfista estaba consciente y recuperándose.

El doctor Joseph Patterson, un cirujano ortopeda especializado en traumas, en la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California, que las heridas como las de Woods son las más habituales que se tratan en las salas de emergencias.

Patterson no trató a Woods y no quiso comentar específicamente sobre las lesiones del golfista, pero dijo que el riesgo de infección es muy alta para los pacientes con fracturas que laceran la piel.

