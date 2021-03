Tiger Woods recibe el alta médica y se recupera en su casa (mensaje)

Tiger Woods, anunció en redes sociales su alta médica después de sufrir un accidente automovilístico que ocasionó su traslado de emergencia a un hospital y ser operado debido a diversas lesiones.

El histórico golfista estadounidense sufrió un accidente el pasado 24 de febrero en los suburbios cercanos a Los Ángeles, por lo que fue llevado a un hospital.

“Feliz de anunciarles que regresaré a casa y continuaré mi recuperación. Estoy muy agradecido de las muestras de apoyo y aliento que he recibido en las últimas semanas”, se lee en el texto que replicó Vox Populi Noticias.

“Agradezco a los cirujanos, doctores, enfermeras y staff del Harbor UCLA Medical Center y Cedars-Sinai Medical Center”, agregó.

Por último, Tiger afirmó que “me recuperaré en casa y trabajaré para ser más fuerte cada día”.

Woods fue sometido a una larga cirugía en la parte inferior de la pierna derecha y el tobillo después de ser llevado al hospital.

Las lesiones adicionales de los huesos del pie y el tobillo se estabilizaron con una combinación de tornillos.

El trauma en el músculo y los tejidos blandos de la pierna requirieron la liberación quirúrgica de la cubierta del músculo para aliviar la presión debido al hinchazón.

