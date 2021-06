La ofensiva, ausente

Tigres blanquea a los Leones en el primer encuentro

Era difícil imaginar que llegara a pasar lo que está pasando en la cueva, de forma especial por el ímpetu que tuvieron los Leones tras las primeras dos series de la naciente temporada

Pero se olvidaron de batear. Se olvidaron en serio de hacerlo.

Desbalanceados desde que Yadir Drake se fue al Preolímpico y Jonathan Jones salió lesionado, los Leones se quedaron otra vez sin ganar porque no batearon, al perder 1-0 ante los Tigres de Quintana Roo.

Su tercera derrota consecutiva, primera por lechada en la campaña, fue en una noche en que dejaron a 11 corredores en las bases y llegaron a 11 entradas sin anotar, sumando las dos finales del tercer choque en Tabasco.

Con solo pitcheo no se gana. Porque si así fuera, los melenudos serían los amos y señores de una temporada en la que la gran mayoría de los clubes está bateando.

En los últimos cuatro juegos, Yucatán ha dejado en las bases a 36 corredores, y anoche tuvieron 11 turnos con hombres en posición de anotar, una estadística que los gerentes generales llevan muy en cuenta a la hora de firmar contratos.

Quizá los Leones no lean estas líneas (dicen que no siguen lo que se publica en los medios), pero sus seguidores sí y comenzaron a preocuparse mucho.

Como sea, el equipo que comenzó “quemando” la Zona Sur vio caer su marca a 7-4 a pesar de que tiene el mejor pitcheo de la Liga Mexicana, en una noche en que se regalaron chocolates a diestra y siniestra, quizá en la jornada de más ponches en muchos años: los melenudos repartieron 11, pero a ellos les sirvieron 13.

Anoche, Jake Thompson lanzó para ganar. Toleró la solitaria carrera en un parpadeo en la segunda entrada (par de dobletes) y los relevistas cumplieron. Entre cinco, dejaron en seis hits a los Tigres.

Pero el pitcheo de los bengalíes se vio superior, especialmente porque apretó a los Leones en todo momento. El ganador Terence Martin aisló cinco incogibles en cinco actos y un tercio.

Eso, para muchos aficionados, gustó demasiado, tratándose de ver buen béisbol. Hubo momentos en que los Leones parecía iban a desbaratar los jeroglíficos del pitcheo tigre, pero nada. En la segunda, abrieron con dos hits, tocaron la bola y los pusieron en posición de anotar, pero fallaron Flores y Obeso. En la quinta, una buena jugada defensiva del lanzador Martin fue clave: con corredor en segunda y un aut, José Juan Aguilar elevó al central y el corredor se fue a tercera, pero el tiro fue malo y se iba al dógaut, aunque el lanzador hizo valiosa asistencia. Las lecciones de los mánagers a los niños: cubran detrás de la base en los tiros. Y funcionó.

En la sexta, otros dos en base abriendo entrada y tres retirados en fila, lo mismo que ocurrió en la octava.

Todos está en ese bache, no por no dar hits, si no por no hacerlo con oportunismo. Se ha notado, de forma particular, las presiones de Charles como cuarto bate, y los debutantes Fernando Pérez (un sencillo y tres ponches ayer, con porcentaje acumulado de .150) y Norberto Obeso (de 3-0 con un sacrificio y .185 de average).

Hoy, a las 6, Yoanner Negrín abrirá por los Leones, en partido de cerveza doble-cero (sin alcohol) por el proceso electoral del domingo. Y a cruzar los dedos porque el béisbol siga teniendo público ante el anuncio federal que manda a Yucatán a semáforo naranja en el tema sanitario.— Gaspar Silveira