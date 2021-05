Tigres, por un campeón del mundo

Florian Thauvin tiene un acuerdo con los norteños

Los Tigres de la UANL quieren replicar el fenómeno Gignac con un campeón del mundo en Rusia 2018.

Según varios medios franceses — que han sido replicados por sitios mexicanos — el mediocampista Florian Thauvin ha llegado a un acuerdo con el equipo felino, por lo que sería la contratación bomba para le próximo torneo mexicano.

La llegada de Thauvin se daría “gratis” para los felinos, ya que el campeón del mundo con Francia no habría llegado a un acuerdo con el Olympique de Marsella para renovar su contrato.

Eso sí, Thauvin sería uno de los mejores pagados del torneo mexicano, ya que serían cinco millones de euros lo que cobraría al año.

A pesar del alto sueldo, esto sería una “ganga” para el conjunto felino, ya que el portal transfermarkt tiene tasado en 28 millones de euros al jugador, que apenas vio acción unos minutos en la Copa del Mundo de 2018, entrando de cambio en el triunfo francés ante Argentina en los octavos de final.

Andre Pierre Gignac, la gran estrella del equipo felino, habría tenido mucho que ver para la llegada de Thauvin, quien se dejó seducir por la promesa de tener una afición que siempre apoya, pues en los últimos tiempos los seguidores del Marsella lo han criticado por no mantener su nivel.

No le interesa

Ricardo Ferretti ya no piensa en Tigres a futuro. Por eso el posible fichaje del francés Florian Thauvin no le va, ni le viene, según dijo.

Cuando al “Tuca” le fue preguntado acerca de que operaba de los acercamientos de los directiva con el extremo del Olympique de Marsella, no le dio mucha importancia.

“Yo no pedí ningún jugador, no lo voy a utilizar así que ni me va, ni me viene”, dijo. Ahora lo que le interesa es llevar al equipo lo más alto que pueda en las eliminatorias, dejando los sentimentalismos detrás: “Siempre dije que a Tigres no lo dejaría. Lo único que quiero es lo que sigue de aquí hasta donde lleguemos”.

Ferretti dejó en claro que no ha tenido acercamientos con ningún club de la Liga MX, pero en la MLS sí lo han buscado desde que se supo su situación.— EFE