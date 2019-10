Tigres sí se presentará en Veracruz jueguen o no los Tiburones

MÉXICO.— Decidan lo que decidan los jugadores del Veracruz, se juegue o no el partido del próximo viernes, Tigres deberá de presentarse en el estadio Luis “Pirata” de la Fuente.

Por reglamento, los universitarios deben de estar en la cancha del “Pirata” antes de las 21 horas debidamente uniformados, listos para jugar… Y si el otro equipo no está todo correrá base de reglamento:

“Exactamente a la hora fijada para dar inicio a un partido, si uno de los Clubes no hubiese comparecido o no contase con 11 Jugadores, el Árbitro dará la señal para iniciar el periodo de tolerancia y procederá a esperar 30 minutos. Si transcurrido ese tiempo el Club no se presenta, el Árbitro suspenderá el partido y procederá a informar a la Presidencia Ejecutiva de la Liga MX”. Eso es lo que dice el reglamento de la Liga MX…