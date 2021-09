Triste noche yucateca

Tijuana evita otra vez la coronación de los melenudos

A los Leones les dolerá mucho esta derrota si no logran revertir el estado anímico que ahora está en el lado de los Toros de Tijuana.

A sus seguidores ya les está doliendo mucho.

Un gran partido que se decidió en once entradas, con victoria 4-3 para los astados sobre los melenudos, mandó de vuelta la Serie del Rey al Estadio Chevron, en la frontera norte. El Juego 6 se realizará mañana, cuando los monarcas del Sur, adelante 3-2 en la batalla final de la Liga Mexicana, manden a la loma a Yoanner Negrín.

Podremos encontrar muchas impresiones distintas en torno a este dramático encuentro de casi cinco horas, muy parecido al Juego 5 que hizo campeones a los Leones en 2006 ante los Sultanes, aquí en el Kukulcán.

Pero se perdió algo que pudo ganarse.

Con los Toros jugando a vencer o morir, este duelo tuvo matices que fueron haciendo crecer el partido. Los astados no son los mismos de los dos primeros encuentros. Lo mostraron bateando jonrones, de Leandro Castro, de dos carreras en el primer rollo, y el “Cochito” Cruz en el segundo, solitario.

No se hallaban los Leones. A José Samayoa pudieron liquidarlo en una primera entrada en la que embasaron a los primeros dos, pero fallaron con elevados los tres siguientes. Anotaron una en la segunda, pero fue todo hasta que hicieron otra en la quinta y, lo de la novena, donde se gestó el empate, convirtió el Kukulcán en un manicomio, más cuando Alex Liddi respondió con doblete para impulsar a un Yadir Drake que tuvo actuación heroica.

Aquí una duda, no solo del cronista, sino de muchos, pero sin caer entre villamelones. Cosas de números, apreciaciones y béisbol: Drake recibió base y, con el Kukulán coreando su nombre, “Pepón” Juárez tomó su turno ante Fernando Rodney, “La Flecha”. Un error de “Cochito” en el tiro, a rola de Juárez, les dio más vida a los Leones. ¿Por qué no un corredor emergente por Juárez? Lo decimos porque, acto seguido, vino el doble de Liddi al pie de la cerca del izquierdo. Juárez no pudo pasar más allá de esquina caliente. Otro, tal vez, pudo anotar. Eso vimos.

Segunda duda: ¿Por qué Manuel Chávez dos entradas, y no Enrique Burgos, que lanzó antes, o por qué no subió Josh Lueke, el cerrador, al final?

Chávez permitió la carrera de la diferencia en la undécima. Con dos fuera, toleró sencillos y en el segundo, Norberto Obeso pasó apuros al fildear el bote, dejando hombres en las esquinas, en lugar de primera y segunda. Y siguió Xorge Carrillo con un podrido detrás de la segunda base, suficiente para impulsar la del gane.

Pero todavía creció el drama. Con Rodney haciendo un relevo tipo José Vargas en 2006, los Leones pusieron la del empate en segunda con uno fuera, con base a Wálter Ibarra y sencillo de Drake, quien casi todo el partido jugó con una pierna lesionada (un mal paso al fildear un elevado de foul). Como en una historia de esas que apuntan a terminar con final feliz, otra vez “Pepón” fue a la caja de bateo ante Rodney. Si lo vieron en vivo o en televisión, habrán sentido algo de lo que se sintió entre los aficionados de la zona de butaca dorada. En dos palabras: momento increíble. “Oeee, oeee… Pepón, Pepón”. O “Pepón... Pepón...”.

Juárez sacó tremenda línea al central, donde Junior Lake realizó espectacular atrapada tirándose al pasto. Ibarra había salido con el batazo y no pudo regresar. Si volvía seguía la esperanza con Liddi, pero todo fue para una doble matanza que devolvió la calma al semblante de Homar Rojas y todos en el dogaut de los Toros.

Y así se acabó la campaña 2021 en el Kukulcán, con una derrota que seguramente dolerá mucho a las fieras si no se coronan en Tijuana.

La historia dice muchas cosas contrarias al lado positivo con que viajarán los Leones a Tijuana. Nunca se han coronado en gira (perdieron las finales de 1989, 2007 y 2019 en patio ajeno). Ningún equipo desde hace 50 años (los Charros de Jalisco de 1971) ha ganado una final tras ir abajo 3-0.

La ventaja es que, literal, los Leones aún tienen la delantera en la Serie del Rey.

Ah, pero de recuerdo quedará este gran partido. El béisbol (pese a lo que se dice de Covid y reventa) sigue siendo grande, como ente de sociedad, de familia, de pasiones y arraigo.— Gaspar Silveira Malaver