Tijuanense sufre aparatosa lesión en UFC

El peleador iba por el triunfo, pero en lugar de ello solo logró una impactante cortada

EE.UU.— El tijuanense Gabriel Benítez buscó la noche del miércoles un triunfo que afirmara su camino en UFC, pero en lugar de eso se retira de Jacksonville con otra derrota y una aparatosa lesión en su pierna izquierda.

Al salir al tercer episodio del pleito contra Omar Morales, las cámaras captaron como el hueso del mexicano quedó expuesto, consecuencia de las constantes patadas que tuvo que detener por parte del venezolano.

Aunque trató de cerrar el tercer round con golpes al rostro de su rival, Benitez ya no tuvo el tiempo suficiente para cambiar las calificaciones de los jueces que fueron el triunfo por decisión unánime a Morales.

