Timo Werner firma con el Chelsea hasta 2025

Werner no podrá jugar con el Leipzig los cuartos de final de la Liga de Campeones

BERLIN.— El delantero alemán Timo Werner ha firmado ya un contrato con el Chelsea después de que el club ingles hiciera uso de la cláusula de rescisión de 50 millones de euros que le permite al jugador dejar el RB Leipzig, informan este jueves varios medios alemanes.

Las revistas "Kicker" y "Sport Bild" están entre las publicaciones que difundieron el traspaso en sus ediciones digitales.

Werner jugó cuatro temporadas en el Leipzig durante las que marcó 93 goles en 157 partidos y dio el salto a la selección alemana.

Según "Kicker" y "Sport Bild", Werner no podrá jugar con el Leipzig los cuartos de final de la Liga de Campeones en agosto.

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! 👋 pic.twitter.com/WLcagJCHWt