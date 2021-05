Tinieblas Jr. tocó inadecuadamente a Macky; abandona la competencia

Macky y Tinieblas Jr., protagonizaron una polémica que provocó los críticas, pese a que el luchador se disculpó, la conductora dejó la competencia de baile.

MÉXICO.— Macky y Tinieblas Jr., son una de las parejas participantes del show de baile que el programa "Hoy" transmite cada día.

El segmento llamado "Las estrellas bailan en hoy", desde hace un par de semanas ha generado la polémica y los comentarios en redes sociales, pues algunos participantes como Laura Bozzo se han mostrado intolerantes a la crítica emitida por los jueces como Lolita Cortéz.

Sin embargo, para sorpresa de los televidentes y concursantes, este 14 de mayo se generó una controversia en la que Tinieblas Jr. fue severamente críticado.

@tinieblasjrfull le dio una nalgada a @macky_mx durante su participación en el programa Hoy.



Una lástima de luchador y de persona.



"La nalgada no era parte de la coreografía", dice Macky.

Toco a su pareja de baile sin su consentimiento

La presentadora de televisión Macky se sorprendió mucho cuando al estar bailando con Tinieblas Jr. le dio una nalgada que no estaba planeada en la coreografía.

En un vídeo compartido en redes sociales se puede ver a la pareja cuando realizaban la coreografía que ensayaron a los largo de la semana, pero de pronto el luchador nalgueó a la atleta, provocando que ésta se desconcentrara y ya no terminara bien su actuación.

Pero Macky también expresó su enojo y lamentó que su compañero de baile no pudiera controlarse.

"Nosotros no habíamos puesto una nalgada, que quede claro, te he apoyado en todo este proceso, pero esto sí me parece inaceptable; yo no quiero seguir con una pareja que no se puede controlar en la euforia ¿en dónde crees que estás?" dijo con molestia la conductora.

Se disculpa

Tinieblas Jr. se disculpó con la conductora y le pidió ser profesional y no abandonar la competencia, pero Macky se mostró indignada y sin ánimos de seguir bailando con alguien que le faltó al respeto.

"Te pido una disculpa, pero es la energía, fue la adrenalina que teníamos, no fue mi intención, pero bueno, si eres profesional, síguelo, no tienes que cortar esto, por ti, por mi, creo que somos muy respetuosos, no lo tienes que tomar así, tienes que ser profesional", reiteró el luchador.

Por su parte, los cibernautas reprobaron la respuesta del jurado, ya que Andrea Legarrera, Lola Cortés, Latin Lover y Albertano, condenaron la falta de respeto, pero puntualizaron que Macky debió concluir la coreografía a pesar de lo sucedido.

No fue un actuación

Antes de retirarse de cuadro, Macky, quien ha participado en programas como "Guerreros" y "Exatlon", aseguró que lo ocurrido no fue ningún montaje, e hizo un llamado a las mujeres para que no se queden calladas cuando algo las incomoda o las hace sentir mal.

Finalmente, dijo que se iba de la competencia muy satisfecha por el trabajo logrado.

La presentación de #MackyJr no fue lo que todos esperábamos.

Las calificaciones de los jueces lo demuestran:

Andrea 5, Latin 4, Lola 0

Total: 9 puntos #HoySalvoA #LasEstrellasBailanEnHoy

