Tirito entre Caballero y Reynoso

Los mánagers de Berchelt y Valdez calientan la pelea

Antes de la pelea más esperada entre mexicanos en los años recientes, los equipos se están tirando con todo para calentar el ambiente.

Alfredo Caballero, entrenador de Miguel Berchelt, actual campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, está enfocado en su trabajo con el monarca, pero pendiente de lo que dicen en el establo de enfrente.

A poco menos de un mes que Berchelt defienda su corona ante Óscar Valdez, dirigido por Eddy Reynoso, en Las Vegas, los mánagers de ambos contendientes se aventaron un tirito.

De hecho, de acuerdo con la página El Virus del Boxeo (www.evdboxeo.com), Caballero “envió un mensaje a Reynoso advirtiéndole que debería tener más cuidado por lo que pueda ocurrir la noche del 20 de febrero”.

“Lo que sí le digo (a Reynoso) es que no se confíe porque he visto que dice que Óscar Valdez tiene mejor técnica, tiene mejor todo. Que no se equivoque con nosotros. Somos gente profesional y sabemos lo que estamos haciendo y sabemos a dónde vamos”, afirmó Caballero.

Y es que, de acuerdo con ese portal, en días pasados Reynoso, señalado como el líder del “Canelo Team”, comentó que, si bien da crédito a lo que ha conseguido hasta ahora Berchelt en su carrera y que está consciente de que la pelea puede terminar con un solo golpe que llegue a conectar, Eddy considera que tiene al peleador más completo y con mejor carrera y experiencia desde amateur.

Berchelt y Valdez cruzarán guantes el 20 de febrero en Las Vegas con la diadema del primero en juego. El actual monarca superpluma entrará con marca de 37 triunfos (33 nocauts) y solo una derrota. Y Valdez subirá al ensogado con récord invicto en 28 contiendas, con 22 antes del límite.

Ambos se sometieron al prepesaje ordenado por el CMB para los contendientes un mes antes del pleito. De acuerdo con información publicada por ESPN, el Consejo reportó que Berchelt dio 142.8 libras y Valdez 142.6, cuando el tope que puso el organismo era de 143 (el límite oficial para la pelea es de 130.— Gaspar Silveira