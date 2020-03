Tiro directo

Justifica falta de gol

El directivo de Galaxy de Los Ángeles, Dennis Te Kloese respaldó el accionar del atacante mexicano Javier Hernández, quien sufre una sequía de gol desde que llegó a su equipo. Aseveró que el conjunto debe adaptarse al fútbol del máximo anotador de la selección mexicana.

Celebra su boda

El brasileño Hulk volvió a casarse, pero ahora con su sobrina política, Camila. El delantero, quien hoy juega con el Shangai SIPG, se separó hace poco de su entonces esposa, y prontó volvió a contraer nupcias. Camila es sobrina de Irán y fue por esa relación que se conocieron y enamoraron. Hulk jugó en Porto y Zenit, entre otros clubes y disputó la Copa del Mundo de 2014.

Está desesperado

Romelu Lukaku, delantero del Ínter de Milán, confesó en entrevista con el exdelantero Ian Wright que no la está pasando nada bien con la cuarentena a la que Italia se ha tenido que someter ante la crisis del Covid-19, pues es el país de la Unión Europea más azotado por la enfermedad. “Casi me vuelvo loco. No puedo salir, entrenar. Me siento encerrado y ya llevo nueve días. Echo de menos la vida normal”, manifestó.

Interesa al Madrid

De acuerdo con un medio de comunicación ibérico, el mexicano Raúl Jiménez es del agrado de Zinedine Zidane, pues el hecho de ser un delantero letal y asistidor, hace que el director técnico merengue lo contemple para ser compañero de Karim Benzema en el ataque blanco.

Pide a Carlos Vela

Antoine Griezmann, del Barcelona, reclamó la ausencia de Carlos Vela en el 11 ideal que Bleacher Report realizó con jugadores que han sido compañeros del francés, quien ayer cumplió 29 años. El medio publicó el 11 en el que destaca Lionel Messi y Kylian Mbappé. El francés respondió al tuit que propuso Bleacher Report: “¿Carlos Vela?”. Griezmann jugó con Vela tres temporadas.

