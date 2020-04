Tiro directo

Todo por videollamada

El portugués Carlos Queiroz, seleccionador de Colombia, lideró este miércoles una reunión virtual con los entrenadores de los equipos juveniles para analizar los perfiles de los jugadores que convocarán en el futuro. En la reunión, realizada por videoconferencia, participaron los técnicos de las selecciones Sub-20, Arturo Reyes; Sub-17, Héctor Cárdenas, y Sub-15, Jorge Serna, informó la Federación Colombiana.

Incertidumbre total

Ayer a través de una videoconferencia, el presidente de la liga del futbol de Portugal, así como los dueños de los clubes sostuvieron una reunión, sin embargo, no llegaron a una fecha fija de una posible reanudación. Al igual que en muchas partes del mundo, la Primeira Liga se encuentra suspendida a causa de la epidemia del Covid-19 y están a la espera de ver mejoría para reanudar actividades.

Boicotearán los duelos

Seguidores de dos clubes de Bielorrusia advirtieron que dejarán de acudir a los partidos, pese a que el fútbol continúe en el país en medio de la pandemia de coronavirus. Los aficionados del Shakhter Soligorsk indicaron que boicotearán los encuentros “mientras que la situación epidemiológica no permita volver al graderío”. Instaron a la federación a que “reúna algo de valor y detenga el campeonato”.

Supera la enfermedad

El argentino, Ezequiel Garay, celebró haber superado el cuadro de Covid-19, aunque remarcó que todavía debe continuar 14 días más en cuarentena. El defensa central del Valencia de España, de 33 años, escribió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que manifiesta su felicidad. “¡Un paso más! Y aunque no podamos besarnos y abrazarnos, estamos juntos. Celebrando que el aislamiento terminó”.

No conoce su futuro

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, de 38 años, dijo que no sabe qué pasará con su futuro, después de los rumores aparecidos en la prensa italiana sobre que no renovará su contrato con el Milán y su posible retiro. “Ya veremos, ni yo mismo sé lo que quiero hacer, pasa algo nuevo cada día. ¿Quién habría previsto lo del coronavirus? Solo debemos vivir y disfrutar de la vida, no hay que preocuparse”.

