Tiro directo

Suspenden la Academia

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF), anunció que la Academia Femenil de la FIFA organizada en el país para buscar talento sub-15, quedará suspendida hasta nuevo aviso. Con la intención de salvaguardar la salud de todas las personas implicadas, la FMF decidió suspender la actividad que lleva a cabo en el Academia Femenil hasta que se pueda reanudar y sea seguro realizarla. “Debido a la contingencia sanitaria, la Academia Femenil FIFA de la FMF está suspendida por el momento y las adecuaciones al formato y calendario se darán a conocer más adelante”, escribió.

Luto en el fútbol ruso

Un futbolista ruso de la filial del Lokomotiv Moscú, Innokenti Samojvalov, murió de insuficiencia cardíaca mientras se entrenaba individualmente en su domicilio debido a la cuarentena del coronavirus. “Es horrible... si los médicos le permitieron entrenarse, entonces, es probable que no tuviera ningún problema. Nos han escrito, (que la causa es) insuficiencia cardíaca”, comentó el entrenador Alexandr Grishin. Samojvalov, de 22 años, se encontró mal mientras se ejercitaba en su domicilio y seguidamente falleció, según informó el Lokomotiv en un comunicado.

La opción del Di Stéfano

El Real Madrid no descarta jugar el final de la presente temporada en el estadio Alfredo Di Stéfano, ubicado en su ciudad deportiva, si finalmente se reanuda el fútbol y los partidos se disputan a puerta cerrada, confirmaron fuentes del club blanco. Desde que el fobierno permitió la vuelta al trabajo del sector de la construcción, las obras del Santiago Bernabéu se reanudaron tras diez días de parón y en las últimas horas ya se han retirado las estructuras de techado de los dos fondos. Hasta que no tenga de manera oficial la notificación de la fecha de regreso del fútbol en España, primero con entrenamientos y posteriormente con la competición, el Real Madrid no tomará una decisión al respecto.

Un dupla de miedo

El exfutbolista uruguayo Diego Forlán, actual entrenador del Peñarol uruguayo, recordó que durante su etapa en el Atlético de Madrid hizo “una dupla muy buena” con el argentino Sergio “Kun” Agüero, actual jugador del Manchester City inglés. “Con el ‘Kun’ hacíamos una dupla muy buena, nos entendíamos muy bien, éramos diferentes tipos de jugador, pero nos acompañábamos bien, nos asistíamos”, dijo.

