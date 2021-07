Titanes olímpicos yucatecos: Miguel Medina, el primero

Miguel Medina, primer yucateco que compitió en unos Juegos, recuerda sus vivencias antes de Tokio

Los grandes eventos marcan a las personas. Los Juegos Olímpicos marcaron a Miguel Medina Gutiérrez.

Hoy, pasados ya 52 años de la primera incursión de un deportista yucateco en la máxima justa deportiva del universo, el “Güero” Medina, o el “Maestro”, como le llaman sus amigos y conocidos, sigue cosechando lo que sembró.

“Nunca olvido México-68, ni tampoco Múnich-72. Me marcaron para siempre”, comenta Miguel, mientras prepara el taco sin quitarle la vista a la bola a la que golpeará para mandar a la buchaca en una mesa de billar que es, luego de la halterofilia, una de sus grandes pasiones. Es un tipo feliz.

Tampoco ha dejado de ser lo que ha sido siempre: deportista. Y deportista concentrado, bien preparado, metódico, creándose expectativas, con todo y sus casi 81 años a cuestas. Hasta cuesta trabajo creer que existan personas así.

Me dice en una plática reciente: “Hoy, fíjate, acabo de romper mi propio récord: cinco suspensiones en la varilla… Cinco. Sin pensarlo lo logré”.

Por ello, no cabe duda, sigue siendo una leyenda del deporte.

Miguel Medina Gutiérrez nació para ser deportista y Yucatán nació por él en la memoria de los Juegos Olímpicos. Fue el primer hijo de estas tierras del Mayab que llegó a la gran justa. Desde México-68, donde se estrenó, a Río de Janeiro 2016, doce yucatecos han acudido a este evento, que en su edición 2021, en Tokio, tendrá a dos: el clavadista Rómmel Pacheco Marrufo, en su cuarta intervención, y el futbolista Henry Martín Mex, debutante en estos lares.

Y, con el honor que merece Miguel Medina, abrimos hoy, en nuestros “Domingos especiales en www.yucatan.com.mx”, una serie de remembranzas de varios de los yucatecos que nos representaron en los Juegos Olímpicos. Tendremos a Pedro Pablo Silveira Cervera y el histórico David Mier y Terán Cuevas, cuyas velas surcaron las aguas (del segundo, por cinco veces) y a Karem Achach Ramírez, una de dos damas yucatecas en el evento. Todos, como él, marcados por este inolvidable suceso de ser olímpicos.

Vivir de los recuerdos y sonreír cuando te vienen a la mente es, de verdad, algo que te hace otra persona. “Yo sé que esto es un privilegio que no todos pueden tener. Somos millones los que queremos lograr ir a unos Juegos Olímpicos, todos los que practicamos algún deporte lo tenemos en la cabeza”.

¿Usted lo soñó?

“No. No tanto así. Yo lo que sí es que hacía mucho deporte. Es más, ni pesas hacía de manera formal en mis inicios. Nos reuníamos aquí por el Chembech, donde vivíamos, y jugábamos de todo, yo hacía gimnasio, y tenía mucha fuerza en los brazos. ¿Pero quieres saber qué me hizo llegar a esto? Muchas veces veíamos pasar a don Manuel Rendón, un antiguo comandante de la policía, que también era luchador. Tenía un cuerpazo, de envidia, cintura, brazos. Iba en su moto y lo veíamos”.

Lo demás, es historia. Tomó una pasión por las pesas, luego de forma natural se convirtió en levantador y la vida le fue tomando otros rumbos.

“Sin soñarlo, solo dedicarme. Ahora que me preguntas, me viene a la mente mucho de lo que he vivido. Y no, no me la creo. Ni creo que hayan pasado ya tantos años”.

Pero su vida ha estado siempre en el deporte. Fue profesor de Educación Física, comenzó a entrenar, se hizo competidor, formó una familia de la que vive superorgulloso de tener junto, con esposa, hijos y nietos. Y, sin que nadie le quite de sus recuerdos, fue dos veces a los Juegos Olímpicos.

Feliz, nos abre su álbum para mostrarnos credenciales, fotos y muchos recuerdos de esa época que le hizo parte de la historia de nuestro deporte.

Es que usted es una leyenda…

“Nada… No siento eso. Pero tengo muchos amigos gracias al deporte, mis hijos fueron deportistas. Y disfruto viendo a muchos jóvenes, no solo en pesas, luchando por alcanzar sus metas. Ojalá que muchos vayan a una Olimpíada”.— Gaspar Silveira Malaver

