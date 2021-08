Titular de la COM dice que cuatro medallas de México no es un fracaso

Para Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), las cuatro medallas de bronce obtenidas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no son “un fracaso” para el deporte mexicano. Sin embargo reconoce que no era el resultado que se esperaba.

El presidente del COM reconoce, en entrevista publicada por López-Dóriga, que esperaban cinco medallas, una de las cuales debía ser oro. Sin embargo, aunque no tuvieron el resultado que esperaban dice que no deben lamentarse por lo sucedido, sino en poner la mirada de lleno en los Juegos Olímpicos de París.

“Lo de hoy no se puede repetir y París tiene que ser otra historia para el deporte nacional”, sentenció con miras a una competencia para la que solo quedan tres años, y por tanto, menos tiempo para prepararse.

🗣"SÍ HAY FORMA DE REMONTAR ESTE MARCADOR DE 4 MEDALLAS"



Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, sobre la actuación de México en Tokio...@fersch_4 #AgendaFOXEnCasa pic.twitter.com/s5G4mdGsXL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 9, 2021

Carlos Padilla expone que el deporte debe ser autocrítico para responder al deterioro del prestigio de México, pero resalta que lo que hace falta es una política de Estado como la de países que destacan en el medallero.

“Hay que ser autocrítico a fondo y ver qué podemos hacer para rescatar el prestigio que México tenía hasta hace 12 o 16 años, que México tenía un prestigio de estar a media tabla y hoy caímos al lugar 84″, valoró.

La COM se reunirá con titular de la Conade

Sobre Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), destaca que en breve hablará con ella y las federaciones para impulsar el desempeño de los siete deportistas que quedaron en cuarto lugar y que son posibilidad de medalla para los próximos Juegos Olímpicos.

Por otro lado, Padilla también llama al Gobierno Federal a comprometerse con el deporte en México y lo apoye verdaderamente.