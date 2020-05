Título de gran recuerdo

Diego, técnico campeón y con goles especiales

Una sabrosa plática con Alonso Diego Molina arrojó que, sin duda, el ariete yucateco puede considerarse un afortunado en el balompié local.

Fue, la charla, a propósito de que ayer precisamente se celebraban once años de una histórica coronación de los Venados del Mérida FC como campeones de la Segunda División, venciendo en el juego de vuelta a la Universidad del Fútbol en el Estadio Hidalgo de Pachuca. De allí partió para mucho más.

“Me siento muy orgulloso porque, tan pronto me retiré como jugador, surgieron otras oportunidades en el fútbol. He cubierto prácticamente todas las facetas”, destaca el conocido hombre de fútbol.

De hace once años, junto con José Luis Mata formó un tándem en la dirección técnica que guió a los Venados al título de Segunda División. Es, a ciencia cierta, el tercer título para el fútbol yucateco en el profesionalismo (los otros, de Venados en 1989 y 2009 en Primera A), pero es él el único nacido en estas tierras que ha llevado a un equipo a la corona.

Bien dice Arturo Millet Reyes, presidente del Mérida FC aquella campaña, “no se destacó mucho ese importante logro porque estábamos todos encima del equipo que se coronó en Primera A y buscaba el ascenso a la Primera División. Pero fue una hazaña grande”.

Ni él ni nadie lo duda.

Los Venados de Diego y Mata, con un plantel de jugadores sólidos, pero sin el renombre de otros, salieron a jugarle sin miedo, sin temores, a un Pachuca a que, por el talento que llevaba en sus filas, parecía más obligado a ganar en la final por el ascenso a la Primera División A. Los yucatecos pasaron como monarcas del Apertura 2008, venciendo a los Loros de Colima en la final, y los hidalguenses del Clausura 2009.

Diego nos aclara ese panorama. De sus recuerdos extrae detalles.

“Te voy a mandar las listas de los dos equipos para que veas y te des una idea”.

Ante ahora conocidos

Y al cabo de unos momentos llega el mensaje: con los Tuzos de ese torneo alineaban jugadores como el hoy astro del Atlético de Madrid, Héctor Herrera. También estaban Carlos “Gullit” Peña, Edy Brambila y el portero Rodolfo Cota.

En la ida, una semana antes, los Venadoa ganaron 2-1 con goles de Víctor Alday y Daniel Pérez, descontando el “Gullit”. En la vuelta, el marcador fue 1-1, imponiéndose los astados en el global 3-2. Francisco Portela marcó por los ciervos y Eder Cruz por los anfitriones. Los campeones, empero, no siguieron en la categoría de plata.

Millet Reyes explica que “obtuvimos una plaza en Primera A, pero tratamos de venderla porque teníamos ya una, aunque no se pudo, no hubo interesados. Y no seguimos jugando en Segunda ni en Primera A, que ya venía a menos”.

El recuerdo enorme, empero, queda en la memoria de quienes integraron el equipo. Y de Diego Molina especialmente.

Alonso hizo carrera como asistente, auxiliar técnico, gerente, director deportivo y todo lo que pudieran necesitar de él los equipos profesionales en que ha estado involucrado. “Y eso es algo muy bonito”.

Bonito e histórico. Diego fue el autor del primer gol yucateco en Tercera División, cuando jugaba para los Tiburones de Progreso en la llegada del balompié de paga en 1981. En 1987, sacudió la red de la portería sur del Estadio Olímpico “Carlos Iturralde Rivero”, en la noche inaugural.

“Fue bajo una lluvia fuerte, tuve el privilegio de marcar esa noche”.

Jugó en Segunda División y anotó el gol de los Venados en la vuelta de la final ante Potros Neza en el Estadio Azulgrana, “y también el que me anuló Arturo Brizio que era legítimo en la ida aquí en Mérida. Estaba en posición correcta. Ni el abanderado señaló el fuera”, rememora. Y pues a eso le suma el ser primer técnico yucateco campeón en el profesionalismo. Su famoso expresión apareció: “Así es champion. Muy contento por todo eso”. Y sí, así es.— Gaspar Silveira Malaver