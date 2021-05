Todo lo que se sabe sobre la Copa América 2021

En el mundo del fútbol uno de los eventos deportivos que sin duda alguna desata emociones y pasiones es la copa América, ya que prácticamente se enfrentan muchos de los grandes equipos mundialistas. Si bien para la cita de este año han ocurrido algunos incidentes que pusieron en jaque su realización, la CONMEBOL ha sabido maniobrarse y hasta los momentos la copa América 2021 se mantiene vigente.

Si todo marcha como está previsto, el domingo 13 de junio debería darse inicio a las competiciones con el duelo entre Argentina vs. Chile. En cuanto a los canales de TV que transmitirán este evento, así como también, los horarios de emisión, puedes consultar esa información en Fútbol Moderno. En cuanto a las sedes y debido a las recientes intenciones de Argentina para desmontarse como sede de la Copa América 2021, habrá que esperar un nuevo fixture por parte de la CONMEBOL. Por ende, habrá que estar muy pendientes de las actualizaciones en la web oficial de la Copa América.

El desmonte de Argentina como uno de los organizadores de la copa América 2021

Debido a los estragos que está causando la COVID-19 en Argentina, el gobierno estaría barajando la opción de desmontarse como organizador de la Copa América y que sea Colombia el país que lleve en su totalidad los encuentros. Esto, implica modificar las sedes donde se disputarán varios encuentros, ya que en Argentina se llevarían a cabo varios de ellos.

En caso de concretarse este retiro (que ya varios periodistas lo dan por hecho), las ciudades colombianas de: Armenia, Pereira, Manizales y Bucaramanga, albergarían los partidos que se disputarían en Argentina. Y es que mientras el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha dado declaraciones que generan dudas, el presidente de Colombia, Iván Duque, y su ministro de deportes, Ernesto Lucena, han sido firmes en que Colombia cumplirá con sus compromisos en cuanto a la realización de la copa América.

“Tuve la oportunidad de hablar con mi fuente, y me dijo que, si ya estaba enterado, me dijeron que le siguiera la pista que, si no lo han hecho, estaban por hacerlo: el Gobierno de Argentina le solicitará o, de pronto, ya le solicitó a Colombia, el aval para ellos desmontarse de la Copa América y que Colombia la haga en su totalidad.

A esta hora, está todo inclinado a que sea Colombia la organizadora total y absoluta de la Copa América.” Indicó el director general de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet.

Mientras, Alberto Fernández señaló lo siguiente:

“Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, lo que quiero es que seamos muy sensatos y cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas y para ver cómo podemos dominar este tipo de problemas.”

Solo queda esperar a ver si Argentina oficializa su desmonte como organizador de la Copa América de este año, teniendo en cuenta el impacto social, deportivo y económico que traería esa decisión.

Favoritos para llevarse la Copa América 2021

Con una Colombia firme en llevar a cabo este evento deportivo, tomando todas las medidas para mitigar posibles infecciones por coronavirus, la realización de esta copa América es prácticamente un hecho. Tanto es así que Gonzalo Belloso, secretario general adjunto de fútbol de la Conmebol, ha asegurado al medio de comunicación, Clarín, que la copa América 2021 “es imposible que se suspenda”. Esto a pesar de que en Colombia se han suscitado una serie de violentas protestas en varias ciudades.

Ahora bien, ¿Cuáles son las perspectivas en esta Copa América 2021?, ¿Quiénes son los favoritos a ganar?

Argentina

Si bien la albiceleste no tendrá dificultades en pasar la ronda eliminatoria, actualmente la oncena presenta un desbalance, ya que, si bien cuenta con una ofensiva de primer nivel, sus líneas defensivas presentan mucha descompensación lo cual hace que luzcan flojas. Esto podría impactar negativamente en el rendimiento del equipo cuando comiencen a enfrentarse a grandes oncenas.

También está el hecho de que la selección nacional ha venido acumulando varias derrotas en compromisos internacionales. No obstante, Argentina siempre ha sido una favorita para ganar eventos futbolísticos y esta copa América no es la excepción.

Brasil

La Canarinha ha estado en un período de crecimiento de nuevos talentos como Coutinho, Gabriel Jesús, Richarlison, Vinicius y Rodrygo por lo que habrá que tenerle mucho cuidado. Además, Brasil saldrá con todo a defender su actual estatus de campeón por lo que seguramente se hará respetar ante sus equipos rivales. Aun cuando la canarinha no es sede, es una de las oncenas favoritas para ganar esta copa.

Colombia

Los cafeteros tienen dos puntos importantes en su haber para conquistar la copa América 2021. El primero es que serán sede y el segundo es que cuentan con talentosos jugadores como James Rodríguez, Ospina, Murillo, Cuadrado y Morelos los cuales explotarán todas sus potencialidades en el campo. Estos factores han hecho que Colombia sea una de las favoritas a llevarse esta copa.

(I.S.)