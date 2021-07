Tokio 2020: Abuelo de Irving Pérez conmueve en fotos; esta es su historia

Foto: Megamedia Don Hermilo apoya a su nieto, Irving Pérez. Fotos: redes sociales. Don Hermilo apoya a su nieto, Irving Pérez. Fotos: redes sociales. Don Hermilo apoya a su nieto, Irving Pérez. Fotos: redes sociales. Foto: Irving Pérez en Instagram. Foto: Irving Pérez en Instagram. ❮ ❯

MORELOS.- Dicen que los abuelitos darían todo por ver felices a sus nietos y cumpliendo sus sueños y la historia de Don Hermilo lo comprueba, este adulto mayor, quien sostiene una cartulina en la que se lee: “Estamos en Tokio”, apoya desde su puesto en el mercado de Jojutla, Morelos, a su nieto, el triatleta Irving Pérez Pineda, quien representa a México en los Juegos Olímpicos.

Irving ya participó en la disciplina de Triatlón en las Olimpiadas de Brasil en 2016 y ahora se encuentra en Tokio para esta nueva edición.

La cara de Don Hermilo inspira ternura, viste una playera en la se ve la bandera de México y a un atleta. En su puesto hay recortes de periódicos que el orgulloso abuelo ha conservado porque aparece su nieto. El letrero es naranja y hecho a mano, pero también con el corazón por una persona, que en cualquier lugar y literalmente del otro lado del mundo, apoya a su ser querido.

Don Hermilo apoya a su nieto, Irving Pérez. Fotos: redes sociales.

“Estamos en Tokio. Todo México. Todo Morelos. Irving Pérez”, dice el cártel.

Las imágenes empezaron a circular en redes sociales y se volvieron virales, incluso el presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamente, no pudo evitar reaccionar y le deseó el campeonato al morelense.

Éxito a Irving Perez, desde Jojutla para el mundo, que la gloria olímpica sea para nuestro querido México 🇲🇽 ❤️ https://t.co/ztLMfEUfYx — Juan Angel Flores Bustamante (@juanangel_fb) July 19, 2021

El Sol de Cuernavaca entrevistó a la familia del triatleta, Raymundo Pérez Hernández, su padre, asegura que está orgulloso de la representación de su hijo y lamenta no poder acompañarlo en Tokio por la pandemia. Sin embargo, desde Jojutla, se encargan de que toda la comunidad se entere del apoyo.

“Para todos es un gran orgullo tenerlo como integrante de la familia, es el motivo de hacer las cosas bien en la vida, es una bendición de Dios verlos luchar por sus sueños”, dijo Raymundo Pérez al medio citado.

Como su abuelo

Irving sacó el amor por el deporte de su abuelo, don Hermilo, que cuando era joven disfrutó del box, fútbol y ciclismo, pero no tenía recursos suficientes para seguir en esta carrera. Por eso, toda la familia ve triunfo de Irving como un sueño común.

El abuelo del seleccionado olímpico tiene 78 años y sigue haciendo deportes, aunque tuvo un problema en la columna que no se pudo operar, pues había riesgo de que terminara postrado. A pesar del dolor, prefirió aguantar y no dejar el ejercicio.

El hombre recuerda para medios locales que se acercan intrigados por su historia y la de su familia, que su nieto tiene palabra. Raymundo Pérez habría condicionado a Irving con un "primero los estudios" y el seleccionado olímpico le hizo caso, se perdió la oportunidad de ir a los juegos en 2012, estudió en la UDG, entregó su certificado y se dedicó a su pasión.

“Tengo una alegría por dentro y le pido al Señor lo proteja, y espero que haga un buen papel, ya estamos en Tokio”, dijo entre lágrimas a un medio local. . “Que toda la gente se entere y se sienta orgullosa de que tenemos un atleta de Jojutla representando a Jojutla, Morelos y México en los juegos olímpicos del 2020”, añadió.

El abuelo incluso lleva a su nieto en su silla de ruedas y cuando lo ven por la calle siempre dice: “Tenemos un atleta en Tokio”.

Su familia pide por él

La mamá, hermana y sobrinas del atleta fueron en peregrinación a Chalma, un santuario religioso, para pedirle a Dios el triunfo de Irving en estos juegos yque no se contagie de Covid.

“Gracias al deporte hemos tenido oportunidades que no las compra el dinero, conozco gente que está bien económicamente pero no tienen un hijo como el mío, ni todas las satisfacciones que nos ha dado y que me han permitido ver la vida diferente”, añadió el orgulloso padre al Sol de Cuernavaca.

Te puede interesar: Calendario y actividades de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020