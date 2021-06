Tokio cancela transmisiones en vivo

Crouser rompe marca mundial y sella su boleto

Los planes para transmitir en vivo las competencias de los Juegos Olímpicos en seis zonas de la capital de Japón fueron cancelados, anunció ayer la gobernadora de Tokio, mientras crece la preocupación sobre la pandemia de coronavirus en el país, que tiene una de las campañas de vacunación más lentas del mundo desarrollado.

“Estas son medidas necesarias para que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio sean un éxito”, dijo Yuriko Koike tras una reunión con el primer ministro, Yoshihide Suga.

Los parques de Inokashira y Yoyogi y una universidad de la ciudad estaban en la lista de lugares donde se podrían ver en vivo los Juegos Olímpicos, que comenzarán el 23 de julio.

Estos mismos sitios se ofrecerán ahora como puntos de vacunación, afirmó Koike, que añadió que Suga se mostró comprensivo.

Algunos expertos médicos han expresado su preocupación por la celebración de la cita olímpica, que implica la entrada al país de decenas de miles de deportistas, árbitros, mandatarios y medios de comunicación.

La presencia de aficionados extranjeros se prohibió hace meses, y se espera que los organizadores anuncien mañana qué ocurrirá con los locales. La recomendación de un grupo de asesores encabezado por el doctor Shigeru Omi, que fue entregada al gobierno y a los organizadores, señala que la opción más segura es que se celebren sin fanáticos.

Apenas alrededor del 6% de la población de Japón está totalmente inmunizada contra el coronavirus. Empresas como la automotriz Toyota Motor Corp. y el conglomerado tecnológico SoftBank empezarán a inocular a sus trabajadores y a sus familias con la vacuna desarrollada por Moderna en una campaña masiva a partir de mañana. Japón depende por completo de la importación de vacunas y la única otra que aplica es la de Pfizer y BioNTech.

Varias encuestas de opinión muestran que la mayoría de la población nipona se opone a la celebración de los Juegos.

Récord y pase a Tokio

El campeón olímpico de lanzamiento de peso, Ryan Crouser, rompió uno de los récords mundiales más antiguos en atletismo, con un registro de 23.37 metros mientras las pruebas del campeonato selectivo a los Juegos de Tokio 2020 se iniciaron de manera espectacular.

Crouser, de 28 años, superó el récord mundial de su compatriota Randy Barnes de 23.12 establecido en 1990 con su cuarto lanzamiento de una final apasionante en Hayward Field en Eugene, Oregon.

Crouser se tomó su tiempo calentando con lanzamientos de 22.61, 22.55 y 22.73, respectivamente.

Luego, con su cuarto esfuerzo, desató su récord mundial para asegurar su plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio. Joe Kovacs, el campeón mundial de 2019, fue segundo con 22.34 metros, marca que le aseguró estar en Tokio.

“En el segundo en que salió de mi mano supe que era bueno”, declaró Crouser sobre su lanzamiento de récord mundial.

Crouser admitió que se sintió siempre bien, pero tampoco el batir el récord era una de sus expectativas.

“Las veces que me quedé corto era que me estaba poniendo un poco apretado y tratando de forzarlo. Me mantuve suelto, me mantuve relajado y ejecuté mi plan de acción que tenía al entrar a la competición, y esa fue la clave para mí finalmente alcanzar el objetivo”, explicó Crouser.—AP Y EFE