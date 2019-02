Toluca, tranquilo pese a los últimos malos resultados

Sin desesperación

Uno de los hombres de experiencia del Toluca, el mediocampista Carlos Esquivel, descartó desesperación en el equipo por las últimas tres derrotas en fila, mismas en las que han carecido de gol dentro del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“Desesperación no, si llega la desesperación creo que se trabajaría mal. Estamos enfocados en trabajar bien, nos estamos exigiendo al máximo y hemos hecho buenos partidos, aunque no hemos metido gol, pero no nos podemos quedar con el último partido que se jugó muy mal. Dar la vuelta y trabajamos bien; el domingo en casa tiene que ser contundente”, informó el choricero.

Los Diablos Rojos se medirán al Cruz Azul el próximo domingo en el Estadio “Nemesio Díez”, esto después de caer ante las Chivas (1-0), Tigres (1-0), y Tijuana (2-0).

“Es una gran oportunidad, un gran juego. Es importante y vital para nosotros conseguir tres puntos; estamos conscientes en que no hemos hecho gol, hemos trabajado en ello y tenemos jugadores de mucha calidad en esa posición y tarde o temprano van a meter gol. Tenemos que hacer lo mejor para el equipo y así conseguir el triunfo”, señaló en conferencia de prensa tras el entrenamiento de los Diablos Rojos.

El futbolista de los mexiquenses aplaudió que le hayan retirado la expulsión a su técnico argentino Hernán Cristante y exhortó a tener concentración dentro del campo y dejar de lado lo extracancha en busca de evitar más tarjetas rojas.

“Nosotros en la cancha tenemos que estar mentalmente al 100, tratando de evadir todo lo que pase extra cancha y enfocarnos al juego. El trata de hacer su partido, a veces uno se desespera, pero tenemos que estar tranquilos con el árbitro para que no haya expulsión en el juego”, comentó Esquivel.

Siguen sancionados

Las apelaciones del Cruz Azul y los Pumas fueron improcedentes, por lo que el peruano Yoshimar Yotun y Luis Quintana deberán cumplir con un juego de sanción en la fecha seis del Clausura 2019 de la Liga MX.

El volante peruano de la Máquina vio la tarjeta roja durante el duelo ante León y el defensor de Pumas sufrió la expulsión frente a Monterrey, ambos elementos suspendidos por “malograr una oportunidad manifiesta de gol a un adversario que se dirige hacia la portería contraria del jugador mediante una infracción sancionable con un tiro libre”.