Super Bowl 2022: Tom Brady regala boletos a niño que venció el cáncer (VÍDEO)

Durante la temporada regular de la NFL, la historia del pequeño Noah Reeb se volvió viral luego de que asistiera a un juego de los Tampa Bay Buccaneers con un cartel que decía que había vencido el cáncer cerebral gracias a Tom Brady y que estaba ahí para apoyar a su equipo en su camino para llegar al Super Bowl 2022.

Tras observar el cartel, el quarterback de los Bucaneros se acercó hasta el niño para regalarle una gorra y dedicarle unas palabras, momento que fue captado por las cámaras y compartido a través de las redes sociales de la NFL.

Ahora, durante el inicio de los Playoffs 2022, el mariscal de campo sorprendió a Reeb con un vídeo publicado en las redes sociales de la NFL en el que le mandó un mensaje especial.

Luego de unas palabras, Tom Brady le reveló que tanto los Buccaneers como la NFL le iban a regalar boletos a el y su familia para que asistieran al próximo Super Bowl 2022 que se llevará a cabo el 13 de febrero en Los Angeles.

"Ciertamente esperamos estar allí, pero sé que vas a estar allí. Va a ser realmente genial para todos nosotros", agregó Brady

.@TomBrady surprised 10-year-old brain cancer survivor Noah Reeb with Super Bowl tickets. This is what it’s all about ❤️ pic.twitter.com/Qo6QdjM1qI