Tom Brady rompe récord y lleva a los Buccaneers a Playoffs

FLORIDA.— Tom Brady en su primera temporada como quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, clasificó a los Playoffs y rompió un récord de la franquicia.

El veterano apenas jugó los dos primeros cuartos en la paliza de los Bucs 47-7 sobre los Lions de Detroit, pero eso fue suficiente para lanzar cuatro pases de anotación, 348 yardas y una efectividad del 81 por ciento.

GRONK!@Tombrady drops in his 33rd TD of the season to his favorite TE!



📺: #TBvsDET on NFL Network pic.twitter.com/jsj54pPGOV