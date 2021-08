Uno de los atletas olímpicos que se robó las cámaras en la primera semana de actividades en Tokio 2020 fue el originario de Gran Bretaña: Tom Daley.

Y no sólo por ganar la medalla de oro en la plataforma de 10 metros sincronizados, sino también por ser captado tejiendo en las gradas del centro acuático.

Esa situación movió fibras hasta México, donde Dana Noemí Castañeda, artesana y estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), decidió tejer una figura de Tom Daley.

La imagen del tejido se hizo viral al grado de que el atleta británico agradeció el gesto en sus redes sociales.

“No sabría explicar la sensación que me dio verlo tejiendo, me dio mucha alegría y quería expresarlo", dijo Dana Noemí.

"Se me hace muy hermoso que sea fanático del tejido, porque es una técnica que se ha desvalorizado, porque algunos lo ven como algo exclusivamente para mujeres o personas mayores, y ¡wow!".

"Quería hacerle un tributo, y de momento solo tejí un muñeco”, dijo la originaria de Temixco, Morelos, en entrevista con Cultura Colectiva News.

La mexicana tiene una tiende de artesanías y muñecos tejidos con gancho (croché), la cual se llama "Tiendita de Sam", ahí se dio a la tarea de elaborar la figura de Tom Daley y subirla a sus redes sociales.

Después que una amiga de Dana le envió varios mensajes al atleta británico para que viera su figura tejida, el británico reaccionó en sus redes sociales.

I am raffling off my Rainbow Jumper for the Brain Tumour Charity! Enter here to be in with a chance of wining it! https://t.co/XvVtNp2XWd