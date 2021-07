Tom Daley: ''Soy gay y soy campeón olímpico''

TOKIO.— Los británicos Tom Daley y Matty Lee ganaron por estrecho margen los clavados sincronizados de plataforma. Daley y Lee totalizaron 471.81 unidades en la final, superando a la dupla china de Cao Yuan y Chen Aisen por 1,23 puntos. Cao y Chen se conformaron con la plata con un total de 470.58.



“Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico. Cuando era más joven, pensé que nunca lograría nada por ser quien era. Ser campeón olímpico ahora solo demuestra que puedes lograr cualquier cosa”, expresó.

Por otro lado, Daley señaló que la creciente representación de la comunidad LGBTQ+ en los Juegos Olímpicos tiene el potencial de cambiar vidas, señaló, después de reconocer que creció sintiéndose como “un extraño”. Después de ganar su primer oro olímpico, el joven de 27 años dijo que él y otros atletas LGBTQ+ podrían mejorar la vida de los niños que se sienten “asustados y solos”, informó ESPN.

"Me sentía como un extraño"

“Cuando era un niño pequeño, me sentía como un extraño y me sentía diferente y sentía que nunca iba a ser nada porque quien era no era lo que la sociedad quería que fuera, y poder ver a las personas LGBTQ+ actuando en los Juegos Olímpicos es algo que espero que pueda dar esperanza a los niños pequeños”, dijo a los periodistas.

Daley ganó el bronce en esta misma prueba con un compañero distinto hace cinco años en Río, y bronce en la plataforma individual en Londres 2012.

Daley se casó con el guionista y director ganador de un Óscar Dustin Lance Black en 2017 y dieron la bienvenida a un niño en 2018, situación a la que se refirió como “el punto de inflexión masivo” de su carrera como atleta. “Me di cuenta de que si lo hago realmente bien o si lo hago mal en la piscina, puedo ir a casa con un esposo y un hijo que me ama”, agregó Daley.

En agosto de 2019, Tom Daley visitó la zona arqueológica de Chichén Itzá, así como Valladolid junto a su esposo y su hijo, Robert Ray. Fue la tercera vez que el atleta visitaba el territorio maya, la segunda en compañía de su pareja, con quien se casó en 2018.